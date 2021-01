Lot Donar in Europe Cup hangt aan zijden draadje na nederlaag tegen BC Parma

De basketballers van Donar hebben ook het tweede duel in de groepsfase van de FIBA Europe Cup verloren. Donderdagavond was het Russische BC Parma met 81-93 te sterk. De Groningers zijn nu voor een eventueel ticket naar de volgende ronde aangewezen op een plek als 'lucky loser'.

Van de zes poules die om de Europe Cup strijden gaan de nummers 1 en 2 door, maar ook de beste vier nummers drie. Hiervan hoopt Donar er één te zijn. Het wordt lastig omdat het negatieve puntensaldo door deze nederlaag is opgelopen tot -13 punten.

Duidelijkheid

Vrijdagavond zal duidelijk worden of de ploeg van coach Ivan Rudez alsnog voor een plaats naar de volgende ronde in aanmerking komt omdat dan de overige poules uitgespeeld worden. Donar staat in de eigen poule met twee punten uit twee duels op de derde plek. Heroes en BC Parma spelen morgen de laatste groepswedstrijd tegen elkaar.

Maatje te groot

De tegenstander uit Perm was uiteindelijk een maatje te groot voor de Groningers. Na een goed begin van Donar kwam het initiatief bij de Russen te liggen die dit niet meer uit handen gaven. Na het eerste kwart was de tussenstand 17-26. Door goed teamspel wisten de Groningers het verschil terug te brengen tot drie punten: 28-31. Hierna nam Parma het heft steviger in handen zodat de tussenstand bij rust op 41-53 uitkwam.

Eindstand

In het derde kwart slaagde Donar er maar niet in om dichterbij de kwalitatief sterke Russen te komen. Het verschil bleef constant schommelen rond de dertien punten in het voordeel van de ploeg uit Perm. Na dertig minuten gaf het scorebord een 61-74 tussenstand aan. Bij het ingaan van het laatste kwart zorgde een driepunter van Lacy nog even voor hoop, maar verder liet BC Parma het niet komen. Topscorer aan de kant van de Groningers was Ogungbemi-Jackson met 25 punten, Davonte Lacy was goed voor achttien punten.