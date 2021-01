Drs. Vijfje-zaalvoetbalster maakt tijdelijke 'coronatransfer' naar Italië

Met weemoed denkt de 27-jarige Brueren terug aan 19 april 2019. Met Drs. Vijfje VR1 staat ze in de landelijke bekerfinale tegen OS Lusitanos uit Amsterdam. In een volgepakt Topsportcentrum Rotterdam verzorgt Brueren de openingstreffer en wint haar ploeg uiteindelijk met 7-3. Een prachtige dag met alles erop en eraan. Onder de huidige corona-omstandigheden, waarin amper gevoetbald wordt, lijkt het bijna alsof die dag jaren geleden heeft plaatsgevonden.

Op stage

Toen de in Groningen woonachtige Brueren onlangs met teamgenoot Nancy Loth van het Nederlands vrouwenzaalvoetbalteam sprak, stak jaloezie de kop op. Want Loth komt uit voor het Italiaanse Bitonto, dat wél actief is in competitieverband. Van het één kwam het ander en zo werd Brueren door de Italianen uitgenodigd om op stage te komen. 'Eerst voor een weekje om te kijken of het goed bevalt. Maar ze hebben een enkele reis voor me geboekt, dus we gaan ervan uit dat het van beide kanten bevalt', lacht Brueren.

Bitonto - een plaats in de Zuid-Italiaanse provincie Bari - komt niet uit op het hoogste zaalvoetbalniveau in Italië, maar heeft daar wel goede papieren voor. De ploeg is qua verliespunten lijstaanvoerder van de Serie B en dat betekent aan het einde van de rit promotie. De komst van Brueren moet eraan bijdragen om dat te bewerkstelligen. 'We hebben een paar keer met elkaar gepraat, je stuurt wat zaalvoetbalbeelden en voordat je het weet wordt er een klap op gegeven.'

Combineren

Brueren gaat haar Italiaanse zaalvoetbalavontuur combineren met haar werk als juriste voor de provincie Overijssel. 'Ik ben reuze blij dat ik die baan kan behouden, want zo houd ik die inkomsten. Het als het goed is, is het goed te combineren. Van het salaris van Bitonto kan ik rondkomen. Vrouwenzaalvoetbal is nog niet zo professioneel dat je op het tweede niveau in Italië al ontzettend veel geld verdient. Ik vind het bovendien belangrijk om maatschappelijk iets bij te dragen, dus ben ik blij dat ik als juriste nog aan de bak mag.'

