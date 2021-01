Onrust in Hellum, Schildwolde en Noordbroek over mogelijk windpark

Inwoners van Hellum, Schildwolde en Noordbroek maken zich zorgen over de komst van windmolens naar hun gebied. Ontwikkelaars zouden grondposities verwerven in de omgeving.

Volgens de verhalen uit de dorpen zou het gaan om een park met molens die nog hoger zijn dan molens van Windpark N33.

De zorgen in de omgeving waren voor de fracties van Gemeentebelangen Midden-Groningen en de VVD aanleiding om vragen te stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond.

Er heeft zich niemand bij ons gemeld Jaap Borg -wethouder

Fractievoorzitter Markus Ploeger van Gemeentebelangen MG wilde weten of het college bekend is met deze verhalen. En of deze partijen zich ook hebben gemeld bij de gemeente Midden-Groningen.

'Past niet in omgevingsvisie'

Wethouder Jaap Borg zei op de hoogte te zijn van de verhalen over ontwikkelaars die in dat gebied grondposities zouden verwerven. Hij noemt dat niet handig, als dat zo zou zijn. 'Er heeft zich niemand bij ons gemeld. En als dat wel zo zou wezen dan had ik gezegd wat het raadsstandpunt is over nieuwe windmolenparken in onze gemeente. Namelijk dat we die niet meer willen. Bovendien past het ook niet in onze omgevingsvisie', aldus Borg.

Borg zei daar eerlijkheidshalve bij dat de gemeente niet altijd de regie in handen heeft als het gaat over nieuwe windparken. 'Het kan ook zijn dat de provincie of het Rijk het initiatief neemt. Dat hebben we eerder gezien', aldus Borg.

