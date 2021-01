Coach Rudez: 'We moeten leren van deze nederlaag'

Telkens als het leek dat de Groningers donderdagavond op het punt stonden om aan te sluiten bij de Russen werd het verschil toch weer groter. 'Dat is de kwaliteit van BC Parma,' aldus Rudez. 'Willem Brandwijk heeft waardevolle minuten kunnen maken en ook Juwann James heeft gespeeld. We kunnen nu alleen maar groeien als team.'

Coronagevallen

Op de Groningse coronagevallen buiten de bubbel wou Rudez niet ingaan. 'Ik ga geen energie steken in iets waar ik geen invloed op heb. Ik wil overigens een compliment maken aan de organisatie van dit toernooi in Den Bosch. Het toont aan dat dit soort evenementen in Nederland georganiseerd kunnen worden.' Donar heeft nog een kleine kans om ondanks de nederlagen toch door te komen als één van de beste nummers drie. 'We hebben het niet in eigen hand en moeten afwachten,' besluit Rudez.

Zuur

De druiven waren zuur voor Thomas Koenis. Twee wedstrijden, twee nederlagen in de Europe Cup. 'We willen als club Europees gezien overwinteren dus dit is vervelend. Tegen Heroes Den Bosch had er duidelijk meer ingezeten. Op bepaalde momenten konden we het Parma wel lastig maken. Dat is gewoon een goed team, heeft veel meer wedstrijdritme ook. Samen met hun ervaring heeft dat ons de das omgedaan.'

Geslaagd

Dat er buiten de Bossche bubbel een aantal coronagevallen waren bij Donar, drie stafleden en een speler, daar was Koenis niet zo mee bezig. 'Natuurlijk schrik je,' vertelt Koenis. 'Maar het toont aan dat het protocol werkt. De bubbel hier is verder geslaagd, alles is perfect geregeld. Voor mijn gevoel is het hier veel veiliger dan in een supermarkt. Morgen gaan we met het team in de gaten houden of we alsnog doorkomen.'

Lees ook:

- Lot Donar in Europe Cup hangt aan zijden draadje na nederlaag tegen BC Parma