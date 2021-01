'Gemeente Midden-Groningen moet zorgen over Skaeve Huse kenbaar maken'

Een voorbeeld van Skaeve Huse in Rotterdam. Deze woonvorm moet ook in Harkstede verrijzen (Foto: ANP)

De inwoner sprak donderdagavond in tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente in het midden van onze provincie.

Net over de grens

Het dorp Harkstede valt voor het grootste gedeelte onder de gemeente Midden-Groningen, maar aangrenzende gemeente Groningen besluit over de mogelijke komst van een woonvorm aan de rand van het dorp. Waarom? De woonvorm komt net op het grondgebied van de gemeente Groningen te staan.

De woonvorm met de naam Skaeve Huse moet onderdak bieden aan mensen met bijvoorbeeld psychiatrische problemen, een verslaving of aan dak- en thuislozen.

Rap

Volgens Kratsborn zijn voornamelijk inwoners van de gemeente Midden-Groningen de dupe, bijvoorbeeld omdat veel jeugd uit die gemeente langs de geplande plek fietst.

Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft hij met kinderen uit Harkstede een rap gemaakt. Daarin wordt opgeroepen om de Skaeve Huse op een andere plek te zetten

Zorgen al onder de aandacht gebracht

Wethouder Jan Jakob Boersma laat donderdagavond aan de gemeenteraad van Midden-Groningen weten dat ze nauw betrokken zijn bij het proces. ‘De zorg die meneer Kratsborn onder woorden heeft gebracht zijn zorgen die wij veel vaker horen als college’, stelt hij.

‘Dat is voor ons ook reden geweest om dit bij het stadsbestuur onder de aandacht te brengen’, vervolgt Boersma. ‘Een onafhankelijk onderzoek kijkt nu of dit een geschikte locatie is. Als dat zo is, wordt gekeken wat nodig is om risico’s weg te vangen.’ Daarna kan het gemeentebestuur van Midden-Groningen nog haar zegje doen.

Volgens de wethouder wordt er ‘goed en breed’ naar gekeken. De verwachting is dat in juni de gemeenteraad van Groningen spreekt over de onderzoeksresultaten.

