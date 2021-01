Weggeefwinkel in Stad ten einde raad: 'Burgemeester, mogen we alsjeblieft open?'

Samen dragen ze zorg voor de weggeefwinkel in Groningen, die sinds oktober vorig jaar in wijk Vinkhuizen is te vinden. Speelgoed, boeken of kleding; je kunt het zo gek nog niet verzinnen, of het is in het pand aan de Metaallaan te vinden. Maar omdat de weggeefwinkel niet als essentiële winkel wordt gezien, krijgen al die spullen voorlopig geen nieuwe eigenaar.

We krijgen veel telefoontjes met de vraag wanneer we weer opengaan Derk

Telefoon rinkelt continu

Gea trekt een somber gezicht als ze door de lege winkel kijkt. 'Ik zou zo graag mensen in armoede willen helpen, het is zó nodig', vindt ze. Derk knikt instemmend. 'De telefoon gaat hier dagelijks continu met de vraag wanneer de winkel weer opengaat', zegt hij. 'Mensen willen weten of ze spullen kunnen brengen of kunnen halen.'

Als je goed in de slappe was zit, shop je online en laat je bijvoorbeeld nieuwe kleding thuis bezorgen. Bevalt het niet? Hup, dan gaat het pakketje weer retour. De weggeefwinkel heeft echter geen webshop. Je kunt op de website van de winkel wel bekijken wat je ongeveer kunt aantreffen in de schappen, maar online bestellen en het thuis laten bezorgen zit er niet in. En dus blijven talloze winterjassen onaangeroerd op kledinghangers hangen, terwijl de temperatuur buiten rond het vriespunt kabbelt.

'Desnoods op afspraak'

Als Gea en Derk het zelf voor het zeggen zouden hebben, zouden ze de deuren van hun weggeefwinkel openen, zeggen ze schoorvoetend. 'Voor de mensen die het geld gewoon niet hebben om dingen online te kopen. Ik zou burgemeester Koen Schuiling willen vragen: mogen wij alsjeblieft open? Desnoods op afspraak. Als we maar iets kunnen doen.'

