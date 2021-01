Mishandeling na verkeersruzie: verdachte meldt zich bij politie

De politie deed afgelopen weekend een getuigenoproep naar aanleiding van de mishandeling van een 56-jarige Stadjer. Hij liep daarbij meerdere botbreuken op.

Ruzie

De mishandeling vond zaterdagnacht 16 januari plaats, nadat de Stadjer eerst was betrokken bij een verkeersincident op de kruising van de Bottelroosstraat en de Iepenlaan, in de wijk Selwerd.

Volgens de politie werd de man daarna achtervolgd door een auto. Ze reden via de ringweg, de Bedumerweg en de Molukkenstraat. Aan de Oosterhamriklaan zette de man zijn auto stil om met de achtervolgende bestuurder in gesprek te gaan. Twee mannen stapten uit, waarna het slachtoffer door één van hen tegen zijn hoofd geslagen werd. De Stadjer kwam ten val en raakte buiten kennis.

Rechter

De twee mannen zijn weggereden in de richting van de Korreweg. Het slachtoffer bleek later meerdere breuken in zijn been en enkel te hebben opgelopen.

Naar aanleiding van de getuigenoproep heeft één man zich gemeld op het politiebureau. Hij is verhoord en inmiddels weer op vrije voeten. De tweede man had volgens de politie niets met de mishandeling te maken, hij is alleen getuige geweest. De politie meldt dat het onderzoek daarmee is afgerond en dat de verdachte binnen enkele maanden voor de rechter moet verschijnen.

