Stadsdichter Renée Luth zwaait af: 'Heb laten zien wat ik waard ben'

'Ik heb er op zich ook wel zin in. Ik kijk tevreden terug, heb een fijne twee jaar gehad en leuke dingen gedaan. Het was een mooie tijd en ik zit al een beetje na te genieten', vertelt Luth.

Troost

Toch liep het laatste jaar van haar stadsdichterschap anders dan gedacht door de coronapandemie. 'Natuurlijk wil je als stadsdichter verbinding maken, dat was mijn doel. Contact maken en benaderbaar zijn', omschrijft ze.

Toch bracht corona haar ook veel. 'Er is heel veel behoefte aan troost. En dat is precies wat je als dichter te bieden hebt. Je kunt vertolken hoe mensen zich voelen en daarmee troost en afleiding bieden. Daar was ook veel ruimte voor, merkte ik. Ik heb heel veel troostopdrachten gehad afgelopen jaar.'

Eerder dit jaar vatte Renée Luth de coronacrisis in een gedicht:

Opvolger

Daarmee kon Luth naar eigen zeggen juist laten zien wat ze waard was. 'Maar wat is het fijn als we straks weer alles mogen en elkaar gewoon weer mogen knuffelen.'

Haar afscheid als stadsdichter is door de coronacrisis ook anders dan anders. 'Normaal ben je de hele dag op pad. Nu begin ik de dag met het signeren van bundels. Vanavond spreek ik, voor het ingaan van de avondklok, nog een uurtje in de Puddingfabriek. En dan is het klaar, en draag ik het stokje over aan mijn opvolger.'

Wie dat is, wordt vanavond pas bekend gemaakt.

