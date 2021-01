Zet je creatie in de Kop der Veur Showroom van RTV Noord

Ben jij creatief, heb je nog wat tijd over en wil je iets moois maken voor en over Groningen? Ga dan thuis aan de slag en stuur het op naar onze Kop der Veur Showroom!

In onze showroom plaatsen we de mooiste creaties van jullie, RTV Noord-luisteraars, kijkers en lezers. Of het nou gaat om een knutselwerk, een breiwerk, een tekening of een misschien wel een gedicht op een kaart: alles wat je maakt kan een plekje krijgen.

De enige voorwaarden die we stellen zijn dat het thema Groningen of iets Gronings is, dat het houdbaar is (dus geen levensmiddelen) en dat het per (pakket)post aangeleverd wordt.

Showroom geopend

Van 1 tot en met 14 februari pakken we live op radio, tv en online jouw opgestuurde post uit. Wat heb je gemaakt, wat is er speciaal aan en zit er ook een bijzonder verhaal bij? We zijn benieuwd! Daarna krijgt het een plekje in onze showroom in de studio of in de online showroom op onze Facebookpagina.

In de online showroom kun je ook reageren op de creaties én eventueel aangeven waarom iemand anders de creatie verdient. Misschien komen we dan wel langs om het (op veilige afstand) bij die persoon te bezorgen.

Insturen kan naar het volgende adres:

RTV Noord (tav Showroom)

Postbus 30101

9700 RP Groningen

Veel plezier met knutselen en we zijn erg benieuwd naar jouw creatie!