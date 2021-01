Tweede coronagolf zorgt voor meer Groningse sterfgevallen dan verwacht

In Groningen zijn in 2020 niet veel meer mensen overleden dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waar landelijk tien procent meer oversterfte geregistreerd werd, is dat in Groningen alleen tijdens de tweede coronagolf het geval.

Het CBS concludeert dat er vorig jaar 169.000 Nederlanders zijn overleden; dat zijn er 15.000 meer dan normaal. Die oversterfte van tien procent is de hoogste van de afgelopen tien jaar. In Groningen ligt dat percentage op 0,4 procent over heel 2020. Noord-Brabant en Limburg zijn het zwaarst getroffen met een oversterfte van 15 en 12,9 procent.

Wel meer Groningse sterfgevallen in tweede golf

Het verschil valt te verklaren door de eerste coronagolf. Die trof in het voorjaar vooral het zuiden van het land, terwijl de noordelijke provincies relatief weinig coronapatiënten kenden. De oversterfte tijdens de tweede golf, afgelopen najaar, was volgens CBS-socioloog Tanja Traag meer verspreid over Nederland.

'In Groningen is de sterfte significant verhoogd in week 51 en 53 en in de eerste twee weken van januari dit jaar.' In die periode greep het coronavirus onder meer om zich heen in ruim dertig verpleeghuizen verspreid over de provincie.

Vooral meer mannen overleden dan verwacht

Afgelopen jaar overleden er in Nederland verder ongeveer evenveel mannen als vrouwen, meldt het CBS. Normaal gesproken overlijden er juist meer vrouwen dan mannen, omdat er meer oudere vrouwen zijn. Met name tijdens de eerste weken van de eerste coronagolf en in enkele weken van de tweede golf overleden meer mannen dan vrouwen.