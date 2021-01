In Veendam komt het stembureau naar je toe tijdens de verkiezingen

Ook kan er al op 15 en 16 maart 2021 op drie locaties vervroegd een stem worden uitgebracht. Het zijn twee van de maatregelen waarmee de gemeente de stembusgang coronaproof wil laten verlopen.

Uit een rondgang langs de verschillende stembureaulocaties in de gemeente, bleek dat deze niet allemaal geschikt of beschikbaar zijn. Daarop is gekeken naar grotere en nieuwe locaties. In totaal zijn er straks negen reguliere stembureaus in de gemeente Veendam.

Vrachtwagen rijdt door gemeente

Op de dag van de verkiezingen, 17 maart, rijdt een vrachtwagen met oplegger rond. Dat gebeurt volgens de gemeente om 'iedereen de mogelijkheid te geven dicht bij huis te kunnen stemmen'. Het gaat voornamelijk om locaties die door de maatregelen bij deze verkiezingen niet ingezet kunnen worden als stembureau.

Burgemeester Sipke Swierstra: 'Het mobiel stembureau is een goed alternatief voor de weggevallen stemlocaties in onder andere zorginstellingen. In de route van het mobiel stembureau zijn deze locaties meegenomen, zodat de bewoners dicht bij huis kunnen stemmen. Ik hoop dat hier ook veel gebruik van gemaakt wordt, want iedere stem telt.'

Vervroegd stemmen

Vervroegd stemmen kan op 15 en 16 maart van 7.30 tot 21.00 uur bij de volgende stembureaus:

- Cultuurcentrum van Beresteyn (Museumplein 5a, Veendam)

- Waterschap Hunze en Aas (Aquapark 5, Veendam)

- Bijleveldcentrum (Van Delftstraat 45, Wildervank)