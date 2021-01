Beveiligers draaien overuren sinds avondklok

Dat vraagt flexibiliteit van de branche. Niet elke gastheer of –vrouw is namelijk geschikt voor elke klus. Er zijn genoeg mensen met een beveiligingsdiploma, maar niet iedereen kan ingezet worden bij een rel, een juwelierszaak of een bouwplaats. Laat staan bij een controversiële politicus.

‘Je trekt niet zomaar een blik beveiligers open’, zegt Maurice Zwiers van M&F -Security. Zijn bedrijf beveiligt objecten, bouwplaatsen, evenementen en personen in Noord-Nederland. ‘Bovendien kun je niet iedereen met een diploma op een hoog risico klus neerzetten. Daar heb je echt ervaring voor nodig. En scholing is vanwege de coronacrisis lastig.’

Bij M&F-Security werken zo’n 100 beveiligers. Een groot aantal werkt normaliter in de horeca- en evenementenwereld. Die zitten nu niet werkeloos thuis, maar kunnen ook niet zomaar elders ingezet worden. ‘Wij kunnen de vraag nog aan, omdat we breed georiënteerd zijn’, zegt Zwiers. ‘Maar dat geldt niet voor elk bedrijf.’

Vooral drukte sinds avondklok

Vooral sinds de avondklok merkt hij drukte. Zwiers kan om veiligheidsredenen geen uitspraken doen over specifieke opdrachtgevers in Groningen, maar laat wel weten dat zijn bedrijf sinds de avondklok meer hoog risico beveiliging doet.

Je zou bijna denken dat het op straat wemelt van de beveiligers. Toch is dat niet zo. ‘Ze zijn ook niet altijd zichtbaar. Sommige panden of projecten worden onzichtbaar beveiligd. Of bijvoorbeeld niet aan de voorkant van een pand, als dat te opvallend is, maar aan de achterkant.’

Winkels vragen beveiligers aan

Ook bij Preventief Veiligheidsdiensten, gevestigd in het Euroborg stadion, merkt Jaap Kruizenga de verschuiving in aanvragen. ‘Die verschuiving leidt niet tot minder werk bij ons. Sommige panden die wij beveiligen zijn nu dicht vanwege de lockdown. Maar we hebben andere klanten erbij.’ Hij heeft het dan vooral over winkels, zoals supermarkten en winkelcentra.

Qua planning zorgt de verschuiving soms wel voor hoofdbrekens. ‘Beveiligers die normaal op evenementen werken, werken vaak alleen in het weekend. En de objecten die we beveiligen, moeten op werkdagen bewaakt worden.’

Wat een beveiligingsklus kost, valt moeilijk te zeggen. ‘Dat hangt af van het aantal uren en de risico’s die mijn mensen lopen’, zegt Zwiers.

