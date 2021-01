Zesde duel in drie weken tijd voor de FC: 'Je moet topfit zijn'

De pijntjes werden er afgelopen maand niet minder op bij FC Groningen. Ook tegen Heracles mist Danny Buijs weer de nodige spelers. ‘We hebben gewonnen tegen ADO met goed spel, dus we staan er goed op’, steekt trainer Danny Buijs van wal. ‘Er zijn geen extra blessures bijgekomen, maar we krijgen ook geen spelers terug. We zullen het tegen Heracles dus met dezelfde groep moeten doen.'

Lappenmand

Arjen Robben, Patrick Joosten, Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zijn tegen de ploeg uit Almelo niet inzetbaar. Het heeft er alle schijn van dat Groningen daarom met dezelfde elf spelers aantreedt als tegen ADO Den Haag.

Miguel Angel Leal staat sowieso in de basis ten koste van Damil Dankerlui. De huurling van Villarreal stond tegen de Hagenezen voor de eerste keer in de basis en dat is Buijs bevallen. ‘Leal heeft het uitstekend gedaan. Hij zat hier al een tijdje op te wachten en leefde ook echt naar die wedstrijd toe. Als hij voldoende hersteld is en aangeeft dat hij kan spelen, dan staat hij zaterdag wederom in de basis.'

Hetzelfde geldt voor nieuwbakken vader Mo El Hankouri. Afgelopen woensdag werd de aanvaller voor de eerste keer vader van een zoon genaamd Aymane. ‘Het is volgens mij ook bewust woensdag ingezet’, vertelt Buijs. 'Mocht het een dag eerder gebeurd zijn dan had ik hem ook niet laten voetballen. De geboorte van je kind is veel belangrijker dan voetballen. Het gaat goed, maar het wordt natuurlijk een hele verandering in je leven. Zelf ben ik ook bij de geboorte van al mijn kinderen geweest.’

Door het drukke programma kan FC Groningen zich niet zo voorbereiden op een tegenstanders zoals normaal gebeurd. Dan wordt twee dagen voor de wedstrijd tactisch getraind. Dat was deze week niet mogelijk. ‘Nu praten we meer met de spelers’, vertelt Buijs. ‘We werken natuurlijk veel met beelden, maar doen nu dus ook even minder tactisch werk op het veld. Het specifieke voor deze wedstrijd kan je nu niet trainen omdat het tijdsbestek te kort is. In de beelden proberen we uit te leggen hoe Heracles verdedigend, maar ook aanvallend voor de dag gaat komen.’

‘Als team verdedigen ze bijvoorbeeld soms in 4-4-2, maar soms ook in 4-3-3. Als het 4-3-3 is dan is het een beetje zoals bij FC Twente en FC Utrecht. Ze hopen dan dat wij ballen door het midden spelen, dat je hem kwijtraakt zodat ze direct kunnen profiteren. We houden rekening met hun aanvalsplan. Wat te doen als Silvester van der Water aan de bal komt bijvoorbeeld. En voor elke linie laten we specifieke beelden zien.’



