We gaan weer vogels tellen dit weekend: 'We hopen een trend te zien'

Hoe het werkt? Tel vandaag (vrijdag), morgen of zondag een half uur lang de vogels in je tuin of je balkon. Noteer vervolgens alle waarnemingen van een soort. Tel de waarnemingen van een soort niet bij elkaar op, maar geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien.

Lange termijn

'Die telling is vooral belangrijk op de lange termijn', legt Rik Wever uit Ontstwedde uit. Hij is al van kleins af aan een bevlogen vogelaar 'Het gaat voornamelijk om de trend die eruit wordt gehaald. Daaraan kun je bijvoorbeeld zien of een bepaalde soort toeneemt of juist afneemt.'

Daarnaast, vervolgt Wever, is het belangrijk om in beeld te krijgen hoe belangrijk tuinen zijn voor vogels.

Vogels trekken naar tuinen

'In de winter trekken vogels vaak naar tuinen toe, omdat er in de buitengebieden wat minder voedsel is. De telling geeft ook weer welke vogels het meest profiteren van tuinen, en ook dat is belangrijk om te weten.'

Wever: 'Het is het beste om achter het raam te gaan zitten. En je schrijft dus alleen het hoogste aantal van een soort op. Met andere woorden: zie je eerst drie koolmezen, die daarna weer wegvliegen, en vervolgens zie je er vijf, dan geeft je geen acht door, maar vijf koolmezen.'

