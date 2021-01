12 maanden vinylsingles van Burdy: 'Most es eem heuren jongens wat n sound'

'Most es eem heuren jongens wat n sound', zegt Bert Schaap als hij de single op de platenspeler afspeelt.

De actie loopt tot februari 2022. Dan hoopt Burdy een groot feest te geven ter ere van zijn jubileum. In januari is er een speciale editie uitgekomen: 'Mit mien ogen dicht' en 'Ramona Ramona'. Deze vinylsingle is uitgekomen voor Stichting doe een Wens.

'Het is een hype'

'Een single maken was op den duur uit', vertelt de zanger. 'Mijn eerste single was 'De vissers van Zoltkamp' in 1992. Dat is ook de enige vinylsingle geworden. Nu is het een hype om je platen uit te brengen op vinyl.'

Burdy's grote hit 'Mit mien ogen dicht' kwam zelfs nooit uit op single, maar alleen op een CD-album.

Kop der Veur

Op 1 februari begint de jubileumserie met vinylsingles met op de A-kant: 'Is dat wat je wil' en 'Schraai toch nait Anna Maria' als B-kant. Er komen niet alleen oude hits van burdy op vinyl hij wil ook nieuw materiaal leveren. In maart kunnen we sowieso een nieuwe plaat van de zanger verwachten. 'Kop der veur, wie broezen deur' . Dit om iedereen een hart onder de riem te steken.

De single van februari 2021 (Foto: RTV Noord )

Uniek

De vinylsingles van Burdy worden eenmalig uitgegeven. 'Het is een unieke serie' straalt Burdy. 'Dus op is op.'

