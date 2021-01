Warming-up: Heracles Almelo - FC Groningen

Het was afgelopen dinsdag alsof Ramon Pascal Lundqvist al tijden een onbetwiste basisspeler bij FC Groningen is. Niks is echter minder waar. Tegen ADO Den Haag speelde de middenvelder voor het eerst dit seizoen negentig minuten. In elke andere wedstrijd dat hij dit seizoen in actie kwam, werd hij vroegtijdig gewisseld of hij kwam als invaller binnen de lijnen.

Fris, fanatiek en scherp

De flamboyante middenvelder scoorde dinsdag een geweldige goal, maar belangrijker, hij oogde fris, fanatiek en was scherp. En vooral dat laatste is iets wat hem vaak verweten werd. Laat het voor Lundqvist de opmaak zijn naar meer wedstrijden waarin hij zijn niveau kan etaleren.

De vorm: FC Groningen

Door de overwinning op ADO en de nederlaag van Feyenoord tegen Heerenveen is FC Groningen de Rotterdammers tot op één punt genaderd. Mocht er zaterdagmiddag gewonnen worden dan staat het team van Danny Buijs sowieso een dag op de vijfde plaats in de eredivisie. Een ongekende prestatie.

Extra knap, omdat FC Groningen het hele jaar al met de nodige blessures te kampen heeft en telkens andere spelers opstaan op het moment dat het gevraagd wordt. Natuurlijk is er soms een offday zoals tegen Vitesse of Heracles voor de winterstop het geval was. Maar ja, wie heeft dat niet?

De vorm: Heracles Almelo

De tegenstander van zaterdamiddag speelt dit seizoen als een typische middenmoter. De ploeg van Frank Wormuth wisselt goede wedstrijden, met zeer matige partijtjes af. Afgelopen dinsdag verspeelde Heracles nog twee punten tegen PEC Zwolle, nadat een 2-0 voorsprong uit handen werd gegeven. Op dit moment heeft Heracles twaalf punten minder dan FC Groningen.

Waar moeten we op letten?

Lukt het FC Groningen om vanmiddag ook tegen Heracles, een ploeg die op papier beter is dan ADO Den Haag, goed voor de dag te komen. Mede door de vele afwezigen bij de ploeg van Buijs kan het zijn dat er toch wat minder vastigheden in de ploeg zitten dan wenselijk is. Aan de andere kant zijn Tomas Suslov, Alessio da Cruz en ook Mo El Hankouri steeds beter in vorm aan het raken.

Voor El Hankouri is de wedstrijd extra bijzonder omdat hij woensdag voor het eerst vader is geworden. Iets wat volgens Buijs soms toch iets extra’s bij een speler teweeg kan brengen. Mocht de aanvaller een doelpunt maken dan zal die goal ongetwijfeld worden opgedragen aan zijn zoon, Aymane El Hankouri.

Historie

FC Groningen en Heracles speelden 15 keer eerder in eredivisieverband tegen elkaar in Almelo. Zeven keer won Heracles, twee keer werd het gelijk en zes keer won FC Groningen. Vorig seizoen won Heracles met maar liefst 4-1.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. Heracles Almelo – FC Groningen begint om 16.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 16.00 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Patrick Joosten, Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zijn vanwege blessures niet inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Leal, Daniël van Kaam, Lundqvist, El Hankouri, Suslov, Da Cruz en Strand Larsen.

