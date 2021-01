Groninger brouwerij brouwt biertje ten bate van stichting ALS

In totaal worden zes bieren gebrouwen bij zes brouwerijen in Nederland. Het bier dat bij Bax gebrouwen wordt is bier nummer vier. Naar verwachting zal het six-pack bier begin maart beschikbaar zijn bij een groot aantal slijterijen in Nederland en bij de brouwerijen.

'Wereld beetje beter door ons bier'

Vorig jaar bracht de actie 100.000 euro op. Die ton kwam ten goede aan de stichting die zich bezighoudt met de dodelijke spierziekte ALS.

'Dat vinden wij belangrijk', zegt Kasper Hiddema van Bax. 'We doen al heel veel leuke dingen, maar behalve dat de wereld leuker wordt van ons bier, vinden wij het ook belangrijk dat de wereld er wat beter door wordt.'

Vandaag was de brouwdag, zegt Hiddema. 'Zo'n dag begint eigenlijk al een dag eerder. Dan wordt het brouwwater verwarmd. Vanochtend om half acht is begonnen met het vermalen van de graankorrels, waardoor het zetmeel vrijkomt. Vervolgens ga je het brouwproces door, en dat duur ongeveer een werkdag.'

Over vier weken klaar

Het duurt overigens nog een week of vier voor het speciaal voor ALS gebrouwen biertje klaar is.

'De naam daarvan blijft nog even geheim', zegt Hiddema. 'Samen met nog vijf brouwerijen maken we een eigen bier. Die worden vervolgens gezamenlijk verkocht in een six-pack.'

Hoppig met een donkere kleur

Over de smaak kan Hiddema al wel wat kwijt: 'We hebben een Black IPA gemaakt. IPA is een populair biertje tegenwoordig, bekend om z'n frisse en fruitige auroma's. Maar omdat ALS niet zo heel vrolijk is, hebben we daar een donkere variant van gemaakt. Die heeft wel de hoppige smaak van een IPA, maar is donker van kleur, dus met een licht bittere afdronk.'

