FC Groningen vindt nieuwe opening in Irandust-transfersoap

Daleho Irandust (links) in duel met oud-FC'er Oussama Idrissi vorig jaar in de Europa League (Foto: ANP)

Aan het begin van de maand januari stonden alle seinen op groen omtrent Irandust. FC Groningen was met zijn werkgever BK Häcken tot een akkoord gekomen om de Zweed per direct over te nemen. Ook met het management van de speler zelf kwam technisch directeur Mark-Jan Fledderus tot een overeenkomst. Niks leek een overgang naar FC Groningen dan ook nog in de weg te staan. Bij de Trots van het Noorden lag een contract voor de duur van 4,5 jaar klaar.

Kapers op de kust

Het was daarna wachten op het moment dat de aanvallende middenvelder naar Groningen zou komen om medisch gekeurd te worden en alle andere formaliteiten af te ronden, zodat hij kon aansluiten bij het elftal van Danny Buijs. Die laatste stap liet echter op zich wachten, omdat er ook interesse van andere clubs op gang kwam.

Kink in de kabel

Dynamo Kiev was één van hen, maar de voorkeur van de speler zelf ging uit naar Toulouse. De Franse club kwam er eveneens uit met BK Häcken om Irandust per direct over te nemen. De Zweed reisde af naar Frankrijk om medisch gekeurd te worden en om daarna zijn contract te ondertekenen.

Bij die keuring kwam er een kink in de kabel. De blessure, waarmee de middenvelder kampte, bleek erger dan op voorhand werd gedacht. Op 24 oktober 2020 kwam Irandust voor het laatst in actie in de Zweedse competitie. In de wedstrijd tegen Mjällby gaf hij een assist en was hij de maker van een goal. Daarna kwam hij vanwege een heupblessure en last van de rug niet meer in actie voor de Zweedse ploeg.

Operatie

Bij de keuring van het Franse Toulouse kwam aan het licht dat een operatie noodzakelijk was om de kwaal te verhelpen. De Fransen durven het nu niet aan om Irandust te contracteren. Helemaal omdat er een substantieel bedrag mee gemoeid is. De 22-jarige speler maakt daarom het seizoen af in Zweden, waardoor FC Groningen komende zomer een nieuwe kans heeft om hem alsnog binnen te hengelen.

