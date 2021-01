Meerdere Groningers waren SS’er in Auschwitz

Geertruida* werkte tussen december 1943 en februari 1944 als bewaakster in Auschwitz. Ze was een van de minstens 24 Nederlandse SS’ers die in het vernietigingskamp werkzaam waren.

Zo'n 25.000 Nederlanders vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog zij aan zij met de Nazi's als vrijwilliger bij de SS. Een klein deel van deze Nederlanders werkte in het vernietigingskamp Auschwitz.

Reurs doet al jaren onderzoek naar deze Nederlandse leden van de SS. Hij wist er zo'n 24 te identificeren die als bewaker in Auschwitz werkten. Onder deze 24 zitten verschillende Noorderlingen.

Van typiste tot bewaakster

Geertruida is zo’n voorbeeld. Ze werd in 1920 geboren in Zuidoost-Drenthe als jongste kind van een middenstandsgezin. Na het overlijden van haar moeder deed ze de huishouding. Op jonge leeftijd ging ze het huis uit en werkte eerst als kindermeisje.

Sommigen waren voor straf naar Auschwitz overgeplaatst, anderen geheel toevallig Stijn Reurs - journalist

Ze kreeg steeds meer ruzie met haar anti-Duitse vader nadat ze een relatie kreeg met een Duitse soldaat. Door hem solliciteerde ze naar een baan als typiste bij de SS. Ze kwam terecht in concentratiekamp Vught. Daar werd ze echter niet als typiste aangesteld maar als SS-bewaakster.

'Vriendelijk en zachtzinnig'

'Sommigen waren voor straf naar Auschwitz overgeplaatst, anderen geheel toevallig. Wat ze gemeen hadden, was dat nagenoeg iedereen om overplaatsing vroeg om uit het vernietigingskamp weg te komen', vertelt Stijn Reurs. 'Verschillende Nederlandse SS-Aufseherinnen, bewaaksters, werden zelfs bewust zwanger om uit actieve dienst ontslagen te worden.'

Na drie maanden SS-Aufseherin te zijn geweest werd Geertruida na een arrestatie en een onderzoek van het SS- und Polizeigericht uit de SS ontslagen. Ze kreeg werk bij een fabriek van I.G. Farben vlak bij Auschwitz. Uit onderzoek wordt duidelijk dat ze door ex-gevangenen na de oorlog wordt beschreven als vriendelijk en zachtzinnig.

Groninger chauffeur in Auschwitz

Tijdens zijn onderzoek stuitte Reurs op nog een Groninger in Auschwitz. ‘Het is één van de meest interessante verhalen. De commandant van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, Josef Kramer, is rondgereden door een chauffeur die uit Groningen kwam.

Vermoedelijk was deze Groninger in Auschwitz bij de Fahrbereitschaft, het wagenpark waar minstens twee andere Nederlanders werkten. Direct na aankomst van een transport met Joden bracht de Fahrbereitschaft ouderen, zieken en kinderen met vrachtwagens naar de gaskamers in Birkenau. Het is mogelijk dat deze nog onbekende Groninger dat werk ook deed, dat ben ik nog aan het uitzoeken.'

Het scheiden van mannen en vrouwen in Auschwitz (Foto: United States Holocaust Memorial Museum)

Nooit vervolgd voor hun daden

Geertruida keerde aan het einde van de oorlog terug naar Nederland en werd zestien maanden opgesloten in een interneringskamp voor ze werd vrijgelaten. Wegens haar werk in concentratiekamp Vught en Auschwitz is ze, net als de overige Nederlanders die daar werkten, nooit vervolgd.

Niet één Nederlander is na de oorlog veroordeeld wegens dienst in Auschwitz Stijn Reurs - journalist

Reurs: 'Direct na de oorlog hadden de Nederlandse opsporingsambtenaren nauwelijks benul van wat zich in Polen had afgespeeld. In verschillende verhoren met Nederlandse Auschwitz-bewakers, die in het Nationaal Archief in Den Haag worden bewaard, wordt over het kamp met geen woord gerept.'

'Niet één Nederlander is na de oorlog specifiek veroordeeld wegens dienst in Auschwitz of Beihilfe, hulp aan massamoord. Allen werden slechts veroordeeld wegens hun dienst in de SS. Eén ding hadden allen gemeen: na de oorlog zwegen zij als het graf over de plek waar ze getuige waren geweest van de grootste massamoord in de geschiedenis.’

Geertruida is in Groningen neergestreken en heeft daar tot haar overlijden in stilte gewoond.

Boek over Nederlandse SS’ers in Auschwitz

'Op het ogenblik voer ik gesprekken met nabestaanden van de 24 Nederlanders die in Auschwitz werkten. Hoe is het hun ouders na de oorlog vergaan? Wat voor impact heeft Auschwitz op hen gehad?’ Reurs werkt momenteel aan een publicatie over de Nederlandse SS’ers die in Auschwitz waren. Wie alvast meer over dit verhaal wil lezen kan bij Trouw van afgelopen week terecht.

*Geertruida is een pseudoniem van de vrouw in kwestie, haar werkelijke naam is bij de redactie bekend.



Lees ook:

- Lammie Drenth, die onderduikers in de oorlog hielp, op 93-jarige leeftijd overleden

- Nieuw Holocaustmonument bij station Delfzijl