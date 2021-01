Column: Het nieuwe jaar van de thuiswerker (5)

Verlekkerd wachtten we afgelopen week op avondklokrellen, maar bij gebrek aan kritische massa bleven die hier in Groningen uit. Onze thuiswerker en zijn Lolo leven intussen steeds meer toe naar de komst van Vojtech.

Maandag:

Lolo en ik hebben zaterdagavond uren gezellig, thee en speculaasjes erbij, uit het raam gestaard om te zien of de avondklok in onze straat werd gerespecteerd. Het was inderdaad doodstil, maar dat is het bij ons in de straat altijd. Even werd het spannend toen een buurman om halftien naar de vuilcontainer liep, zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd. We hoorden hem ook nog hoesten en hij spuwde twee keer op de grond. Dat hadden we niet achter hem gezocht.

Gisteren waren er wél relletjes, maar niet bij ons. Ze kregen natuurlijk veel aandacht van de relbeluste media. De burgemeester van Eindhoven repte zelfs van een burgeroorlog. Als een avondje stenen gooien door enkele tientallen zwakbegaafden een burgeroorlog moet voorstellen, hoe moeten we de avondklok dan noemen? Overheidsterreur? Politiestaat?

Neef Jasper kreeg zo ongeveer de enige bon van heel Groningen omdat hij achter de ontsnapte Rossi aan was gerend. Had hij nou maar gezegd dat het een hond was, dan was hij ermee weggekomen.

Vanochtend waren de rellen natuurlijk ook hét thema van het whatsappberaad van Wijze Mannen. Sjoerd schoot lekker uit de heup door voor te stellen alle relschoppers af te knallen en Ron Jeremy wil ze in elk geval niet behandelen voor corona, laat staan die nanochip toedienen. Maar tenslotte hebben we als advies geformuleerd om ze alsdan toch gewoon in het ziekenhuis toe te laten, maar ze daar wel driemaal daags te laten bespotten door Cliniclowns.

HSP Sven kwam vanmiddag na schooltijd weer werkwoorden vervoegen. Lolo durft hem niet weg te sturen omdat hij per se de werkwoorden ophangen, snijden, schieten en springen wil vervoegen. Allemaal sterke werkwoorden inderdaad.

Dinsdag:

Vorige week schreef ik ten onrechte dat de winter na een dag alweer voorbij was. Vanochtend lag er wéér een centimeter sneeuw! Dit keer hebben we er gauw even in rondgebanjerd. Ik vrees dat Vojtech nooit zal meemaken hoe knarsende sneeuw onder de voeten voelt, maar misschien heeft hij er in de buik van Lolo wat van gemerkt.

In Groningen waren gisteren opnieuw geen relschoppers, maar als we die rellen maar lang genoeg voorspellen, krijgen we ze nog wel, net als de Elfstedentocht. Gelukkig hebben we hier supporters van de FC die pal staan voor de middenstand en wel even op relschoppers willen inbeuken om te voorkomen dat er winkelruiten sneuvelen. Fijn om zulke vrienden te hebben!

Vanmiddag heb ik vanuit de babykamer (want Lolo deed in de woonkamer 21st century skills met Sven) mijn eerste online seminar voor ondernemers gegeven over mijn vijf adviezen. Hele goede 360 gradenfeedback teruggekregen. Vooral dat ik me kwetsbaar had opgesteld met een wiegje op de achtergrond werd zeer gewaardeerd.

Maar we moeten blijven scoren met Wijze Mannen en dus zijn we uren in de weer geweest met het ingrijpende advies om alle scholieren, mbo’ers, hbo’ers, studenten en zelfs werknemers het hele jaar over te laten doen. De leeftijd zetten we ook een jaar stil en we betalen geen belasting. We doen gewoon net alsof het hele jaar er niet is geweest en alles wat we per ongeluk hebben geleerd of verdiend is dan pure winst. Sjoerd hecht eraan in het advies op te nemen dat schoolkinderen dan dus ook tijd hebben om een stapel boeken te lezen.

En zojuist heb ik met Lolo online-zwangerschapsyoga gedaan. Zij moest op handen en knieën en ik moest op mijn knieën erachter haar stuitje masseren. Ik had daar wel een gevoelentje bij, maar gelukkig had ik een joggingbroek aan.

Woensdag:

Nou, de gezondheidszorg kan ook nog wel een adviesje gebruiken! We doken als Wijze Mannen in de kafkaëske situatie rond de vaccinaties, waarbij in verpleeghuizen soms de GGD, soms de behandelend arts en soms de huisarts dat prikje moet geven, soms op locatie en soms kilometers ver op een praktijk. Weer een voorbeeld van overorganisatie door die voortwoekerende schimmellaag die management heet. Wij adviseren om managers en beleidsambtenaren te laten inenten door Cliniclowns.

Lolo had vandaag weer lage rugpijn, ik denk door die zwangerschapsyoga. Zij (of eigenlijk Vojtech) is ergens half maart uitgerekend, dus het is niet gek dat hij al druk rondzwemt in die baarmoeder. In elk geval had ik een goed excuus om Sven terug naar huis te sturen met die sterke werkwoorden van hem.

Uit onderzoek bleek vanmiddag dat het geheimzinnige gebrom dat sommige omwonenden rond Veendam sinds kort horen door die nieuwe windmolens wordt veroorzaakt. Ze trekken daaruit de overhaaste conclusie dat ze dus niet gek zijn. Alsof gekken geen bromtonen zouden kunnen horen!

Donderdag:

Mochten Lolo en ik als jong gezin niet meer toekomen aan de afwas, dan staat er straks een gezinsverzorger klaar om ons daarbij te helpen, heeft de gemeenteraad gisteren besloten. Die is na veertig jaar absentie weer helemaal terug, want ook Westerkwartier en Midden-Groningen hebben de gezinsverzorger weer ingevoerd. Gezellig, eens in de week een ferme maatschappelijk werkster achter de voordeur die tijdens de afwas allemaal ongevraagde adviezen geeft over rust, reinheid en regelmaat.

Ik bracht het idee meteen in bij Wijze Mannen, want het sluit nauw aan op onze niche. In slappe tijden zouden wij ook zulke coachingstrajecten kunnen aannemen. Dan zou zo’n Sven bijvoorbeeld de afwas moeten doen, in plaats van de hele tijd hoogsensitief naar de tieten van Lolo te loeren. Of de Kindertelefoon te bellen, ontdek ik net, want Sjoerd appte me dat de Kindertelefoon steeds vaker gebeld wordt door kinderen met emotionele problemen. Als die nou gewoon de afwas zouden doen, spaart dat weer een gezinsverzorger en een Kindertelefoon uit. Win win, dat is waar wij Wijze Mannen altijd op uit zijn.

Nog steeds hebben we in Groningen geen avondklokrelletjes gehad. Ik denk niet dat het er nog in zit, want in de kou en druilregen met een klein clubje winkelruiten vernielen is nog vervelender dan het verzamelen van virtuele Pokémons. Ik zal morgen eens een balletje opgooien of we van het online verzamelen van complotwappies en viruswaanzinnigen niet een leuke rage kunnen maken.

Vrijdag:

Ik kreeg vanochtend een anoniem telefoontje dat ik op xHamster sta! In joggingbroek geknield achter een zwangere milf ‘on all fours’, zei de beller. Blijkbaar is ook dat een niche. Als ik duizend euro in Bitcoins zou overmaken, zou hij het filmpje weer verwijderen. Ik peins er niet over maar ik ga wel uitzoeken wie er eigenlijk achter die online-zwangerschapsyoga zit.

Later:

Dat was dus een particulier die dezelfde software gebruikt als de GGD. Dat verklaart meteen waarom die lessen zijn gelekt. Maar ik heb ’m op xHamster niet kunnen terugvinden, zelfs niet toen ik zocht op ‘pregnant’ ‘milf’ ‘clothed’ ‘doggy’ ‘yoga’. Over ‘doggy’ gesproken: het zal wel waar zijn dat mensen met een hond vreselijk blij zijn dat ze die mogen uitlaten, waar ze tot vorige week nog de terugkerende conversatie hadden: ‘Laat jij Nero even uit? Jij wou toch zo nodig een hond?’ Maar Lolo en ik zijn dolblij dat we helemaal geen hond hoeven uitlaten en we gaan vanavond vroeg naar bed.