Radioactief afval vlak over de grens? 'We hadden op de hoogte moeten zijn'

Alle partijen in de gemeenteraad van Westerwolde zijn bezorgd over de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Westerwolde. In de toekomst wordt mogelijk hoog radioactief afval vlak over de Duitse grens opgeslagen.

Er wordt nu onderzocht waar een toekomstige opslagplaats komt. Eén van die plekken is bijvoorbeeld een zoutkoepel bij Lathen, tussen Meppen en Papenburg. Het ligt nog geen 20 kilometer van grensdorp Ter Apel. Volgens de NDR zijn ook de zoutkoepels in Wahn en Börger in beeld. In totaal zouden tien locaties in Landkreis Emsland onderzocht worden.

De partijen in de gemeenteraad van Westerwolde willen dat het gemeentebestuur gaat praten met de Duitse buurgemeenten. 'Zodat er duidelijke informatie komt over de ontwikkelingen en inwoners zorgvuldig en tijdig bijgepraat kunnen worden', aldus de voltallige raad.

Wij vinden dat we hiervan op de hoogte moesten zijn Eize Hoomoedt - raadslid Westerwolde

Volgens raadslid Eize Hoomoedt (GroenLinks) zit de 'pijn' voor de gemeenteraad bij het ontbreken van goede communicatie: 'Wij vinden dat we hiervan op de hoogte moesten zijn', vertelt de Hoomoedt namens de raad. Hij hoorde het nieuws pas vrijdag. 'Er is te laat gecommuniceerd en zover wij weten ook met de burgemeester.'

Burgemeester Jaap Velema laat zaterdag desgevraagd weten de zaak al te hebben opgepakt en ermee bezig te zijn: 'Ik heb uitvraag gedaan bij de buurgemeenten.' Verder laat hij weten 'de zorgen van gemeenteraad en de inwoners te begrijpen'. Ook hij hoorde het nieuws pas vrijdag.

Het is overigens niet voor het eerst dat er onrust is over mogelijke opslag van radioactief afval vlak over de grens. In 2013 maakten Statenfracties, raadsleden van voormalig Vlagtwedde en de Natuur- en Milieufederatie Groningen zich zorgen over plannen voor de opslag van kernafval.

