Supporters FC Groningen willen Abe Lenstra Stadion virtueel uitverkopen

Normaal is het uitvak van de wedstrijd sc Heerenveen en FC Groningen binnen een mum van tijd uitverkocht wanneer de kaartverkoop van start gaat. Dit jaar, als de wedstrijd over drie weken wordt afgewerkt, blijft het stadion door alle coronamaatregelen uiteraard leeg.

Daarom hebben alle supportersgeledingen van FC Groningen een ludieke actie bedacht. Ze willen het stadion van de Friezen virtueel uitverkopen met alleen maar supporters van de FC.

Geverfd standbeeld

Het is niet de eerste ludieke actie rond deze derby. In het verleden vloog er al een keer een vliegtuigje boven het stadion van Heerenveen met daarop de tekst: 'FC Groningen is de Trots van het Noorden.' Er werd een grenspost opgesteld en het standbeeld van Abe Lenstra werd vakkundig in de clubkleuren van FC Groningen geschilderd. Vanwege corona is er deze jaargang weinig mogelijk, dus moeten de supporters creatief zijn.

De mensen die een kaart kopen krijgen op de wedstrijddag een virtueel programma voorgeschoteld en mogen de uitslag voorspellen. Daar komt uiteindelijk een winnaar uit en die persoon mag dit seizoen met Wouter Gudde een uitwedstrijd in het echt bezoeken.

‘Het doel is om het stadion helemaal uit te verkopen’, zegt de John de Jonge van de supportersvereniging. ‘Als dat lukt dan levert dat de club tussen de 50- en 60-duizend euro op.’

Idee komt uit Duitsland

‘In het Abe Lenstra Stadion kunnen 26.500 mensen’, vertelt de voorzitter van de supportersvereniging. In Duitsland gebeurde zo’n actie als dit al eerder vertelt De Jonge. ‘Vorig jaar had Dynamo Dresden voor een bekerwedstrijd tegen Hertha zo’n 73.000 virtuele kaarten verkocht. Daar komt het idee vandaan.'

'Telstar heeft het in Nederland een tijdje geleden ook gedaan', zegt de Jonge. ‘Wij hadden het idee toen ook al, alleen moesten we nog even wachten op de juiste wedstrijd.’

TikTok Tammo in plaats van Fries Volkslied

Op dit moment zijn er al meer dan 2000 kaarten verkocht door de supporters van FC Groningen. Dat komt neer op zo’n 6.000 euro voor de club. ‘Alle opbrengsten van de actie gaan rechtstreeks naar FC Groningen’, gaat de Jonge verder. ‘Er zijn 51 skyboxen in Heerenveen, die zijn nu ook al uitverkocht bijvoorbeeld. Die gingen weg voor een bedrag van dertig euro. Gewone kaarten kosten 1,50 en een business-stoel kost 4,50.’

In Friesland wordt voor elke wedstrijd het Friese volkslied afgespeeld. Mensen die een virtuele kaart hebben gekocht worden door TikTok Tammo getrakteerd op een uitvoering van het Grunnens Laid. ‘Het moet allemaal wel een beetje ludiek blijven’, besluit de voorzitter van de supportersvereniging.

Supporters die mee willen doen kunnen hier hun kaart bestellen.



