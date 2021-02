Oud-schoolgebouw Wehe is de 'perfecte filmset' voor Inge van Calkar

De voormalige kantine met allerlei filmposters aan de muur, de gele voordeur en de daarop aansluitende gekleurde muren in het gebouw: leerlingen die er op school hebben gezeten zullen direct vele punten van herkenning hebben bij het zien van de nieuwe videoclip van de zangeres uit de stad Groningen.

‘Het gebouw staat nog maar net leeg en is heel mooi onderhouden. De vrolijke kleuren binnen sluiten heel mooi aan bij de vrolijke muziek’, vertelt Van Calkar. Op 22 januari heeft ze haar nieuwe single I won’t let you down opgenomen. Nu heeft ze ook de bijbehorende videoclip gefilmd.

Inge van Calkar filmt voor haar nieuwe videoclip (Foto: Paul Blom)

‘Onze gitarist woont nu als antikraker in het oude schoolgebouw. Wij gingen een keer bij hem repeteren en toen ik daar binnenkwam was ik onder de indruk van het gebouw. Het idee is dan ook direct ontstaan om er iets mee te doen voor de nieuwe clip’, legt ze uit.

Sinds de zomer is het schoolgebouw niet meer in gebruik door Het Hogeland College. De leerlingen krijgen nu les op andere locaties, waaronder Winsum. De gemeente heeft plannen om het gebouw te verkopen.

Vrolijk

‘Wij hebben ons aangepast op de locatie en vrolijke gekleurde pakken gehuurd die erbij passen’, zegt de Groningse van wie de muziek te omschrijven is als electropop: een combinatie van synthpop met mainstream. Haar nieuwe single gaat over een vriendschap die iets meer gaat worden. ‘Een vrolijke boodschap waar de locatie bij past.’

Het voormalige gebouw van het HHC (Foto: Google Street View)

In de videoclip worden allerlei vrolijke dansjes gedaan en voor de echte bingewatchers is er een moment van herkenning. ‘Er is een dansje in te zien dat wordt gedaan door het karakter Joey uit de serie Friends. Die serie heb ik al drie keer uitgekeken. Joey moet tijdens een aflevering aan anderen een disco move leren. De enige die hij kent is slecht, maar wel heel vrolijk', vertelt Inge.

Prijzen

Ondanks de coronacrisis staat Van Calkar vol in de spotlights, al is het niet op het podium. In januari is ze uitgeroepen tot Beste Artiest tijdens Popgala Noord en op oudejaarsdag ontving ze ook al de Grunny, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord.

‘Het was heel verrassend om deze prijzen te winnen. We hebben veel reacties en heel veel felicitaties gekregen’, zegt Van Calkar. Ze vindt het wel jammer dat ze haar muziek nu niet rechtstreeks aan het publiek kan laten horen. ‘Normaal als je een prijs wint zie je dat ook in de aanvragen, maar die zijn er nu niet door de coronacrisis.’

In de clip wordt vrolijk gedanst (Foto: eigen foto)

Maar dat betekent dus niet dat de Groningse stilzit. Ze wil zichtbaar blijven en heeft daarom besloten om singles uit te blijven brengen, nu dus inclusief videoclip. ‘Het bijzondere is dat we alles zelf hebben gefilmd en ik ben zelf nog druk met monteren. Lastig, maar wel hartstikke leuk om te doen.’

Woensdag komt de nieuwe videoclip van Inge van Calkar om 14:00 uur online op haar website en Facebookpagina.

