Zat van het thuiswerken? 'Waai even online uit met een digitale dwaalfilm'

Iedereen die wil genieten van de Wadden kan dat doen door te kijken naar korte 'dwaalfilms'.

De Waddenvereniging heeft ze in samenwerking met Dwaalfilm Wadden op Internet geplaatst. Monique Moors uit Nijmegen is de drijvende kracht achter het project: ‘Het zijn korte filmpjes. Een soort panorama die samen het verhaal van de Wadden vertellen.’

Natuur als lichtpunt in onzekere tijden

In een tijd waarin alles snel moet, wilde Moors een platform maken waarop mensen tot rust kunnen komen en zich kunnen onderdompelen in de waddennatuur.

'Ik denk dat de korte dwaalfilms verlichting brengen, zeker in deze koude, donkere en onzekere maanden. Het zijn toch lichtpuntjes om te zien dat de natuur gewoon hetzelfde blijft, de vogels, de zeehonden, doen wat ze altijd doen', vertelt Moors.

Monique Moors (Foto: Dwaalfilmwadden.nl)

'Bijzonder om de natuur aan het werk te zien'

Al 25 jaar is natuur filmster ­Monique Moors bezig met het maken van anderhalve minuut video's. ‘Het is heel bijzonder om de natuur aan het werk te zien. Ik vind het interessant om te zien hoe niet de mens maar de natuur een landschap vormt. Op de Wadden is dat natuurlijk heel erg zo.'

Moors is een enorme natuurliefhebber. ‘Ik heb heel veel gebieden gehad, maar de Wadden nog niet. De taferelen daar waren mooi om te zien. Bijvoorbeeld oevers die afslaan en hoe vogels daar dan weer een plek in vinden. Zeker nu 'ver weg'-vakanties niet gemaakt kunnen worden en we meer afhankelijk zijn van natuur om ons heen, is het leuk en ontspannend om te kijken.'

De punt van Reide (Foto: Monique Moors / Dwaalfilmwadden.nl)

Lastige omstandigheden op Schier

Meeuwen in de branding op Texel, Mosselbanken bij Brakzand en een storm op Schiermonnikoog zijn onder andere te zien op de video's.

‘Op Schiermonnikoog was het wel lastig om te filmen. Ik moest goed in de gaten houden waar het water was, want het kan je zomaar ineens omsingelen. De hard wind en vele hagelbuien maakten het moeilijk’, vertelt Moors.

Volgens haar zijn het wel de ‘mooiste momenten’ om te filmen. ‘Dan maak je mee hoe het landschap echt verandert. Dus een mooi moment om vast te leggen. Dan zie je gelijk hoe ver het water kan komen.’

Bekijk hieronder een dwaalfilm over Schier

Voldaan gevoel

Op zo’n dag is de natuurfilmster zes á zeven uur bezig om beeldmateriaal te maken. ‘Als je dan klaar bent, denk je wel: eindelijk. Maar je hebt ook een voldaan gevoel’.

De dwaalfilms zijn een langlopend project, onder andere gefinancierd met geld uit het Waddenfonds. Moors werkt samen met diverse organisaties zoals de Waddenvereniging en vogelbescherming.

Nieuwe films over kokkelsterfte en opkomend water

De dwaalfilms zijn nog niet klaar. Binnenkort komen er nieuwe filmpjes online, van onder andere Schiermonnikoog.

‘In een film laten we zien hoe het water opkomt. Dat komt helemaal uit het niets. Dat is gefilmd aan de westkant van het eiland. Een heel buitengewoon beeld dat ik tijdens een windstille dag heb gemaakt’, zegt Moors. Ook is er een film gemaakt over de kokkelsterfte en komen er beelden online van een vaartocht over de Wadden bij Schier.

Lees ook:

- Bouw informatiecentrum Schier bereikt hoogste punt