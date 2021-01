De ene week is de andere niet voor Velema

Sprinten is een spel van tienden van seconden. Dat wist Lennart Velema al langer. Zaterdag werd het nog weer eens duidelijk. De ene keer sta je op het podium, de andere keer speel je een bijrol.

Velema klokte vorige week bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen een persoonlijk record van 34.74 op de 500 meter. Dat betekende brons en zijn eerste internationale medaille bij de senioren. Zaterdag was hij zeventienhonderdste langzamer (34.91). In het klassement betekende dat een verschil van twaalf plaatsen.

Op de goede weg

De opening na honderd meter was prima, maar de volle ronde viel deze keer tegen. Dat hij 'gewoon' weer onder de 35 seconden reed, was nogmaals een bevestiging dat de Groninger op de goede weg is op de kortste sprintafstand.

Zondag krijgt Velema een nieuwe kans tussen het internationaal sprintgeweld op het ijs van Thialf in Heerenveen. Bovendien verdedigt hij de vijfde plaats in het tussenklassement van de wereldbeker. Het is meteen z'n laatste optreden van het seizoen.

De Rus Pavel Kulizhnikov won de 500 meter in 34.47. Dai Dai Ntab was de beste Nederlander op de derde plaats.



