Live: we tellen af naar de aftrap van Heracles Almelo-FC Groningen

Na de eenvoudige 3-0 zege tegen ADO Den Haag reist FC Groningen ongetwijfeld vol vertrouwen af naar Almelo. De formatie van coach Danny Buijs staat stevig op de zesde plaats met 34 punten uit negentien wedstrijden en hijgt Feyenoord in nek. De achterstand op de Rotterdammers is slechts één punt. Tevens is er nog een rekening te vereffenen met Heracles. De thuiswedstrijd ging met 0-1 verloren.

Onvoorspelbaar

De Almeloërs verzamelden tot nu toe 22 punten en bezetten daarmee de elfde plek. Op de ploeg van coach Frank Wormuth is vaak geen pijl te trekken. Soms is het prima wat de mannen in het zwart-wit laten zien, maar de formatie loopt net zo makkelijk tegen een nederlaag aan. Met zes zeges, vier gelijke spelen en negen verliespartijen maken de Heraclieden deel uit van de anonieme middenmoot in de eredivisie.

Livestream

Pakt FC Groningen vanmiddag drie punten en neemt het revanche voor de genoemde thuiswedstrijd tegen Heracles of blijven de punten in Almelo? Volg het duel via onderstaande livestream: