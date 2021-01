Onmachtig FC Groningen lijdt nederlaag in Almelo tegen Heracles

FC Groningen heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles met 1-0 verloren. Burgzorg scoorde de enige treffer van de middag in de 24e minuut. Groningen blijft ondanks de nederlaag zesde in de eredivisie met 34 punten uit twintig duels.

Gemiste kans

Strand Larsen miste vijf minuten voor tijd een grote kans op de gelijkmaker na een lange bal van Van Hintum en het doorkoppen van de ingevallen stormram Dammers. De gasten hadden het verder niet in Almelo. Op twee andere kansen van Strand Larsen na dwong FC Groningen weinig tot niets af.

Wissels

Buijs probeerde het in de tweede helft nog met een aantal wissels, maar ook zij konden de ommekeer niet teweeg brengen. De groen-witten kunnen op zondag 7 februari revanche nemen voor deze mindere beurt in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De aftrap is dan om 14.30 uur.

Tegengoal

Groningen incasseerde halverwege de eerste helft de tegentreffer. Leal schatte een dieptepass verkeerd in. Burgzorg nam de bal vervolgens slim mee en wist het speeltuig achter Padt te schieten. De Spanjaard bleef na de eerste helft ook achter in de kleedkamer. Zijn vervanger was de kersverse vader Mo El Hankouri.

Lange ballen

In de tweede helft wist FC Groningen de verdediging van Heracles niet voor lange periodes onder druk te zetten. De grootste kans was opnieuw voor Strand Larsen die wederom niet wist af te ronden. Het was aan doelman Segio Padt te danken die ervoor zorgde dat de schade niet al snel hoger was opgelopen. In de slotfase gingen de gasten de lange bal spelen. Invaller Wessel Dammes kopte de bal nog een aantal keer heel aardig door, maar de aanvallers van de thuisploeg wisten er geen raad mee. FC Groningen verliest beide wedstrijden dit seizoen tegen Heracles met 1-0. Plaaggeest is twee keer Burgzorg.