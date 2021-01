Buijs: 'Ik had in de rust vier keer kunnen wisselen'

'Miguel maakte individueel een grote fout en dat wordt op dit niveau afgestraft. Hij speelde niet goed, vandaar de wissel. Ik had nog een paar wijzigingen door kunnen voeren, maar om nu al vier keer te wisselen in de pauze vond ik wat teveel.'

Kwaliteit

Hoe kwam dit na de goede wedstrijd tegen ADO Den Haag? 'Ik schaar het onder de noemer kwaliteit,' aldus Buijs. 'Als je als speler van FC Groningen een stap hogerop wilt maken naar een topclub moet je altijd een zeven of acht spelen en niet af een toe een vier of vijf. Dan ben je te wisselvallig, blijf je een subtopper.'

Boer met kiespijn

Mike te Wierik verscheen na de nederlaag met een glimlach voor de camera, maar dat was als een boer met kiespijn. 'Dit is gewoon zuur, vooral de manier waarop in de eerste helft. Na de tegengoal kunnen zij de 2-0 maken. In de tweede helft gaan wij wat opportunistischer spelen, maar het lukte niet. We hebben het niet goed genoeg gedaan om te winnen. Het is een pijnlijke conclusie om twee keer tekort te komen tegen Heracles.'

Vader El Hankouri

Voor Mo El Hankouri was het een hele hectische week. Hij werd afgelopen woensdag voor het eerst vader. 'Eigenlijk ging het heel snel, binnen een paar uur was het zover. Dan ben je opeens vader.' Of de vleugelflitser na afloop van dit seizoen bij FC Groningen blijft is nog maar de vraag. 'Daarvoor moet je bij technisch directeur Mark-Jan Fledderus zijn. Ik heb nog niet geïnformeerd hoe het er voorstaat, nu ben ik daar nog niet mee bezig.'