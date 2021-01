Van Foreest mag na remise nog dromen van toernooizege

Jorden van Foreest heeft in de voorlaatste ronde van het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee remise gespeeld tegen de Rus Andrey Esipenko. De Groningse grootmeester heeft nog een kans het toernooi te winnen.

Van Foreest kwam met de zwarte stukken goed uit de opening. Hij offerde in het middenspel een pion en greep het initiatief. Toch moest hij op de 41ste zet eeuwig schaak toelaten, hetgeen automatisch remise betekent.

Half puntje achter koploper Giri

De 21-jarige Van Foreest heeft 7,5 punten uit 12 gespeelde partijen en is de grote verrassing van het 'Wimbledon van het schaken.' Hij staat op de gedeelde tweede plaats samen met de Amerikaan Fabiano Caruana en de Iraniër Alireza Firouzja. Caruana moest genoegen nemen met remise tegen de Spanjaard David Anton Guijarro.

De andere Nederlander, Anish Giri, staat aan de leiding met 8 punten, een half punt voorsprong op zijn drie naaste achtervolgers. Giri had vrijwel de hele partij groot voordeel in zijn partij tegen Firouzja, maar hij liet door een onnauwkeurigheid in het eindspel de zege glippen. Hierdoor belooft de dertiende en laatste ronde zondag een spannende te worden.

Mogelijk tiebreak om titel

Op de slotdag zijn er verschillende scenario's mogelijk met vijf mogelijke toernooiwinnaars. Als Giri met de zwarte stukken wint van Anton Guijarro dan schrijft hij het toernooi op zijn naam. Mocht hij remise spelen dan moet een tiebreak mogelijk gaan beslissen over toernooiwinst

Zo'n tiebreak bestaat uit een aantal rapid partijen; partijen met een snellere tijdcontrole. Als die strijd ook gelijk eindigt, wordt er gesnelschaakt om de titel. Ook een tiebreak tussen Van Foreest en Giri behoort nog tot de mogelijkheden.

Grandelius tegenstander op slotdag

Van Foreest neemt het op de slotdag met wit op tegen de Zweed Nils Grandelius. Caruana speelt met zwart tegen de Noor Aryan Tari. Firouzja bindt met de witte stukken de strijd aan met de Pool Radoslaw Wojtaszek.

Esipenko heeft nog een theoretische kans om zich te plaatsten voor een tiebreak en op die manier het toernooi te winnen. Praktisch gezien lijkt hij echter kansloos voor de titel.

Overigens nemen in een mogelijke tiebreak maximaal twee spelers het tegen elkaar op. Mochten er meer spelers na dertien ronden op een gelijk aantal punten komen, dan bepalen zaken als onderling resultaat wie zich plaatsen voor de apotheose.

Vorig jaar al overtroffen

Net als Giri heeft Van Foreest ook nog geen nederlaag hoeven te noteren in Wijk aan Zee. Goede openingsvoorbereiding, optimale concentratie en nauwkeurig spel zorgen ervoor dat hij naast negen remises ook driemaal won. Hij heeft al een half punt meer dan vorig jaar, toen hij ook al terug kon kijken op een geslaagd toernooi.

Als Giri of Van Foreest de titel grijpt dan is het de eerste keer in bijna veertig jaar dat een Nederlander het prestigieuze toernooi op z'n naam schrijft. In 1985 was Jan Timman de ongedeelde winnaar van wat toen nog het Hoogovenstoernooi heette.