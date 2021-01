Jasper, de jongste zoon van Ede Staal: 'Wat ik zeker geërfd heb, is plankenkoorts'

Zijn gezicht met het snorretje doet meteen aan zijn vader denken. Óp zijn vijftiende werd hij er al mee geconfronteerd. Jasper werkte toen in de horeca op Schiermonnikoog.

'De kok zei toen: Ik kan echt zien dat jij een zoon bent van Ede Staal. Als ik zelf in de spiegel kijk en de gelijkenis met mijn vader zie, voelt dat als iets vertrouwds.'

Plankenkoorts

Maar ook van binnen is de gelijkenis met Ede opvallend. 'Wat ik zeker geërfd heb is de plankenkoorts', zegt Jasper, die ook trots is op wat zijn vader voor Groningen heeft betekend. Maar ook de bescheidenheid en het perfectionisme is Jasper niet vreemd.

Ook qua muziek valt de appel niet ver van de boom. Jasper maakt evenals zijn broers Jelger en Elwin muziek, die je niet in een hokje kan duwen en dat wil hij ook niet. 'Wat mijn vader en mijn broers en ik ook hebben, is dat we het authentieke in de muziek willen bewaren.'

Tegelijk is de muziek van Jasper niet met die van zijn vader te vergelijken. Hij maakt onder meer muziek voor videogames en rappers. Zo scoorde hij een hit die inmiddels meer dan een miljoen keer op YouTube is bekeken. 'Ik heb er geen cent aan verdiend. Ik ben zakelijk wat dat betreft echt een ramp.'

Kippenvel

Voor de muziek van zijn vader, die heel anders is. heeft hij bewondering. 'Het is prachtig, nostalgisch en melancholisch tegelijk.' Het doet ook iets met hem als hij geconfronteerd wordt met het liedje De Nacht, die spontaan door de interviewer wordt gezongen. Kippenvel verschijnt spontaan op de arm van de jongste Staaltelg.

'Dat is toch iets met zijn muziek. Dat zit zo diep doordrongen in mijn DNA. Het is gewoon een gevoel. Het is ook moeilijk uit te leggen. Aan de ene kant zou ik er een arm voor geven om een dag met hem te kunnen spenderen en hem alles te kunnen vragen. Maar aan de andere kant heb ik zo'n fantasie dat ik mijn eigen wereld al over hem heb gecreëerd.'

Jasper de jongste van zes zoons van Ede lijkt het meest op zijn vader (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Trots

Als hij zijn vader nog iets kon vragen of iets tegen hem mocht zeggen, wat zou dat dan zijn?

'Ik zou niet een ding tegen hem willen zeggen, maar ik zou heel graag de muziek die ik en ook Jelger, mijn broer, hebben gemaakt met hem door willen nemen. Wat hij ervan vindt. Maar ik denk ook dat ik het wel weet. Want als ik trots voel over zijn muziek, denk ik dat ik tegelijk de trots voel die mijn vader heeft over onze muziek.'

