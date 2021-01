Hoogkerker wint datingshow niet, maar gaat er toch met de prins vandoor

De plottwist kwam pas na afloop van de serie: Ferdi en Marvin blijken toch een setje te zijn geworden. Na de reünie-aflevering van vorige week woensdag hoefde het kersverse koppel het voor de buitenwereld niet langer geheim te houden.

Geheimhouding

'Wij moesten gewoon vermomd over straat omdat de afloop van de serie niet bekend mocht worden. Als we naar de supermarkt gingen, deden we dat met een sjaal om, een pet op en een zonnebril op. Nu hoeft dat gelukkig niet meer', zegt Ferdi opgelucht.

'Zowel ik als de kijker was ervan overtuigd dat ik het zou worden. We hebben na afloop van de serie contact gehouden via de app. Hij stuurde me een berichtje dat hij de verkeerde keuze had gemaakt. We hadden daarvoor al zo'n klik. Wat dat betreft heb ik nu toch mijn zin gekregen.'

Marvin en Ferdi zijn toch een setje geworden (Foto: Videoland)

Het koppel kan door de lockdown veel tijd met elkaar doorbrengen. Pool runt in het dagelijks leven het gelijknamige paviljoen bij het Leekstermeer, dat in verband met corona tijdelijk gesloten is. Marvin werkt als accountant en kan thuiswerken. 'Hij neemt soms gewoon zijn laptop mee en kan dan bij mij thuis werken.'

Bekendheid

Vorige week liet Ferdi zijn nieuwe vriend mee op tour door Groningen. Tijdens een wandeling in het Noorderplantsoen werden ze door tientallen mensen aangesproken. 'Veel mensen wilden met ons op de foto omdat ze de serie gezien hadden. We krijgen heel veel positieve reacties en iedereen is ontzettend blij voor ons.'

Pool zag door zijn deelname aan de tv-serie het aantal volgers op zijn Instagramaccount toenemen van een paar duizend tot honderdduizend. Zijn bekendheid wil hij niet gaan uitmelken. 'Het is gewoon leuk. We gaan natuurlijk het publiek wel op de hoogte houden van onze relatie. Dat is de reden waarom mensen ons ook volgen.'

Lees ook:

- Hoogkerker te zien in nieuwe datingshow: 'Ik wilde niet dat het te ordinair zou zijn'