Velema bewijst: 'Vorig weekend was geen uitschieter'

Lennart Velema heeft het goed naar de zin in de schaatsbubbel in Heerenveen. Hij blijft nog een kleine week om te trainen met ploeggenoten, die er over twee weken de WK Afstanden rijden. Voor Velema zelf zit het seizoen erop.

Zondag liet Velema bij zijn laatste optreden opnieuw zien dat hij de 500 meter behoorlijk goed onder de knie heeft.

Opnieuw een scherpe tijd

Tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd in Thialf klokte de Groninger 34.74. Dat was slechts vierhonderdste boven zijn persoonlijk record van het vorige weekend bij de Worldcup in Thialf. Het enige verschil was dat hij nu de laatste binnenbocht had. En dat bleek ook voor Velema een lastige horde in de rit tegen Dai Dai Ntab.

'Als die laatste bocht net even wat beter gaat, dan kan ik hem verslaan. Maar met de tijd ben ik super tevreden. Het is mooi dat die 34.7 van vorige week geen uitschieter was', stelde de lange en robuuste sprinter, die met zijn tijd achtste werd.

Gemis van gitaar

De Groninger mist in de schaatsbubbel wel een aantal dingen. Vooral zijn gitaar. 'Dat is wel het eerste wat ik ga doen. Vier weken zonder gitaar is wel lang. En verder train ik de komende weken nog wel door ook al zijn er geen wedstrijden meer. Het is als voorbereiding op het volgende seizoen bedoeld.'

