Fotograaf uit Winsum maakt serie over het fenomeen 'avondklokhond'

De foto's deelt hij onder meer op Twitter. Via een vriend kwam Bos op het idee voor de serie.

De fotograaf gaat niet daadwerkelijk tijdens de avondklok op pad om de foto's te maken, maar bewerkt het op zo'n manier dat het wel zo lijkt. 'Ik hoef geen risico's te nemen om hetzelfde resultaat te krijgen. Ik heb wel een hond (te zien op de hoofdfoto, red.), dus het zou wel mogen. Maar ik ziet er niet te wachten op problemen. Ik wil me gewoon aan de regels houden. Het doel is om in te haken op de actualiteit, maar dat tegelijkertijd met een knipoog te doen.'

Ebbie Road

Eén van de foto's noemt hij gekscherend 'Ebbie Road', een knipoog naar de wereldberoemde albumhoes van het The Beatles-album Abbey Road uit 1969. Op zijn eigen versie van de albumcover zien we een vrouw met haar drie honden in de Ebbingestraat in de stad Groningen, keurig in een rij.

'Ebbie Road', oftewel de Ebbingestraat in Stad, met een The Beatles-sausje (Foto: Roelof Bos)

'De vrouw op de foto komt uit mijn dorp. Het lijkt alsof ze door de binnenstad loopt, maar dat is trucage. Ook vind je geen zebrapad op die plek in de Ebbingestraat. Ik zie het als een soort schilderij, het is een stukje kunst. Ik kan het componeren zoals ik het zelf wil. Bij deze foto was het heel belangrijk dat de honden op een bepaalde manier lopen, dus heb ik ze apart van elkaar gefotografeerd. Zoiets ontstaat heel moeilijk spontaan.'

Het blijft toch grappig, baasjes die hun hond als een soort dekmantel gebruiken Roelof Bos - fotograaf

Bos 2.0

De Winsumer werkt normaal gesproken voor bedrijven en overheden. Zijn specialiteit is reclamefotografie, iets dat nu bijna helemaal stilligt. Bos grijpt de pandemie aan om zichzelf opnieuw uit te vinden. 'In het voorjaar had ik mijn eerste corona-fotoreeks over de lockdown. De invoering van avondklok zag ik als een mooi vervolg. In het nieuws hoorde ik het woord 'avondklokhond' voorbijkomen, dus het idee was zo geboren. Het blijft toch grappig, baasjes die hun hond als een soort dekmantel gebruiken.'

'Het is ook fijn dat ik nu zelf mag bepalen waar ik foto's van maak', vervolgt de fotograaf. 'Normaal ben ik gebonden aan een opdracht, die ik ook nog eens binnen een bepaalde tijd af moet hebben. Ik ben nu volledig vrij om te doen waar ik zin in heb.'

Een ander plaatje van de fotoreeks is 'Toch op Stap', waarbij twee mannen zittend op een bierkratje op de Vismarkt te zien zijn. 'De foto is binnen genomen, dat is niet te zien, hè? Het geeft het gevoel van de coronatijd goed weer. De achtergrond schoot ik op een rustig moment vóór 21.00 uur. Ik heb net zolang gewacht totdat er niemand meer in beeld was.'

Of er ook een expositie komt? 'Dat weet ik nog niet. Het ligt er helemaal aan hoeveel beelden ik kan maken en wat de reacties zullen zijn. Op een gegeven moment heb je alle facetten wel belicht. Mijn vorige serie over de lockdown bestond uit twaalf delen, dus ik moet nog even.'

