Expeditie 1,5 meter: het perfecte ploatje

Het was een heerlijke winterse dag om er op uit te gaan om te wandelen of te fietsen. Door de vorst zag de provincie er prachtig uit. Reden voor veel mensen in deze expeditie om Grunnen vast te leggen op de gevoelige plaat.

Dat gaat niet bij iedereen even soepel. Zo wil een mevrouw in Groningen op de foto met de expeditie-bus. Er worden meerdere foto's gemaakt maar geen enkele foto is perfect genoeg. In de provincie worden ook mooie ploatjes geschoten tijd

In Fransum is het kerkje op de foto gezet door de buren van de kerk. 'Na 57 jaar sta je er meer bij stil waar je woont', vertelt Harry Hogewerf.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Zwientjes kieken

- Tiny Houses in Stad

- Getik in een schuur

- Muziek in de kerk van Fransum

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

