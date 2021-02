Feast: speelfilm over Groninger hiv-zaak

'Ik herinner me nog goed dat De Telegraaf kopte met 'hiv-monsters'', vertelt de 47-jarige regisseur. 'Maar ik las ook dat de daders gewone banen hadden. Eentje was barman, een ander accountmanager bij Essent. Je kan ze wegzetten als monsters, maar ik vond het interessant om te kijken wat iemand tot zijn daden brengt en onder welke omstandigheden.' In de film vermengt Leyendekker feit met fictie.

Plato's Symposium en de Groninger hiv-zaak

De Groninger hiv-zaak komt in 2007 naar buiten na de arrestatie van drie mannen. Op seksfeestjes in Scharmer en Groningen drogeren ze hun slachtoffers om ze daarna te injecteren met hun eigen hiv-geïnfecteerd bloed. De mannen worden uiteindelijk veroordeeld. Leyendekker combineert in zijn film de hiv-zaak met Symposium, een tekst van de Griekse filosoof Plato uit 385 voor Christus.

Regisseur velt in Feast geen oordeel

'Symposium is een tekst waarin zeven mannen, ook tijdens een orgie, op zoek gaan naar de betekenis van het begrip eros. In die tijd stond dat vooral voor waarheid, schoonheid en liefde', vertelt de regisseur. Een van de conclusies is dat waarheid afhangt van het perspectief. 'Een van de daders van de hiv-zaak zegt dat hij zichzelf als slachtoffer ziet. Ik was daar eerst erg verbaasd over, want hij had iets verschrikkelijks gedaan en daar een gevangenisstraf voor uitgezeten. Maar vanuit zijn perspectief kan ik het wel weer begrijpen; hij heeft dat nodig om zichzelf in de spiegel te kunnen aankijken.' De regisseur velt in Feast geen oordeel, maar benadrukt geen lans te willen breken voor de daders. 'De film laat je op verschillende manieren naar de waarheid kijken.'

De trailer van Feast:

Het naaktstrand van de Hoornse Plas

Feast is voor een groot deel in Groningen opgenomen. In de zomer van 2019 zijn opnames gemaakt bij de Hoornse Plas. 'Een van de slachtoffers heeft in de getuigenverklaring gezegd dat hij op zo’n feestje is geweest en dat hij wakker werd op een handdoek op het naaktstrand van de Hoornse Plas zonder dat hij wist hoe hij daar was gekomen.' Leyendekker werkte voor de film met zeven cameramensen. 'Elke sequentie heeft een eigen camerapersoon, zodat je het idee krijgt dat het echt zeven blikken op die zaak zijn.' Waarmee de filmmaker ook weer naar Plato’s Symposium verwijst waarin zeven mannen aan het woord komen.

Groninger acteur Hielke van Kampen (Foto: Still uit 'Feast')

Met Groningers van gedachten wisselen

Voor de vertoning van Feast op de Groningse editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam zou de regisseur aanvankelijk naar Groningen komen, maar corona haalde daar een streep door. ‘Feast zou het komend weekend vier keer in het Forum te zien zijn en ik zou daar bij aanwezig zijn. Ik had het heel fijn gevonden om juist met Groningers van gedachten te wisselen over de film. Maar waarschijnlijk gaat dat nu in juni gebeuren.’

Feast van Tim Leyendekker is vanaf komende woensdag tot en met zaterdag te zien tijdens de online-editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam/Groningen.

Lees ook:

- Mannen opzettelijk besmet met hiv

- Werkgevers hoofdverdachte hiv-zaak geschokt

- Hoofdverdachte hiv-zaak is verpleegkundige