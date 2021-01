Historische toernooiwinst van Jorden van Foreest: 'Dit is waanzinnig!'

Dat geldt natuurlijk ook voor moeder Sheila van Foreest. Zij zegt in een eerste reactie 'ontzettend blij' te zijn voor Jorden. 'Ik heb met bewondering zijn partijen gevolgd, die ik vaak erg leuk en creatief vond. Dat hij ging winnen had denk ik niemand verwacht en de tiebreak was ook erg spannend.'

Hoewel haar oudste zoon tegenwoordig in het Belgische Brugge woont, gaat hij vanuit Wijk aan Zee toch eerst nog even terug naar zijn ouderlijk huis in Stad. 'Morgen komt Jorden een dagje thuis en dan zullen we het klein vieren', aldus Sheila van Foreest.

Jorden van Foreest versloeg in Wijk aan Zee in een bloedstollende tiebreak zijn landgenoot Anish Giri. In de beslissende snelschaakpartij ging Giri in een betere stelling door z'n vlag.

Via twitter laat Jorden van Foreest weten dat een jongensdroom in vervulling komt:

'Dik verdiend'

'Waanzinnig'. Zo noemt Sipke Ernst, grootmeester en oud-trainer van Jorden van Foreest, deze overwinning. 'Dit is buitengewoon verrassend.'

'Hij heeft het toernooi dik verdiend gewonnen', zegt de Stadjer. 'Hij is eigenlijk in geen enkele partij echt in gevaar gekomen. En dat terwijl wereldkampioen Carlsen en nummer 2 Caruana wel gewoon meedoen hè. Dit is echt heel knap.'

Heeft Ernst een verklaring voor dit plotselinge succes? 'De openingsvoorbereiding was heel goed op orde, net als de keren dat hij moest verdedigen.'

'Vergeet niet: Jorden is nog steeds heel jong. Dit succes is extra mooi omdat hij in een dipje zat nadat hij op z'n zeventiende Nederlands kampioen werd. Hij leek toen een tijdje niet al te veel progressie te maken. Maar dat is nu wel anders. Jorden schaakt heel stabiel en is heel volwassen geworden in z'n spel.'

Een foto van Jorden van Foreest en z'n secondant Max Warmerdam vlak na de toernooioverwinning:

All round

Stadjer Geon Knol, tevens oud-coach van Van Foreest, denkt ook dat de jeugdigheid definitief uit z'n spel is verdwenen. 'De laatste stapje naar volwassenheid is de kern van dit succes.'

'Jorden is tijdens het toernooi amper in gevaar geweest. Hij heeft misschien wel wat kansjes laten liggen zelfs. Al met al heeft hij heel all round gepresteerd. Hij heeft op alle vlakken aangetoond dat hij tot de top behoort of er in elk geval hard naar op weg is', aldus Knol.

Ook Knol kan zich het dipje van zijn oud-pupil van een aantal jaren geleden nog helder voor de geest halen. 'Hij zat toen al dicht tegen de top aan. Hij presteerde goed tegen sterke tegenstanders, maar liet het liggen tegen de relatief zwakkeren. Ook die horde heeft hij nu genomen.'

Ook uit de internationale schaakwereld stromen de felicitaties binnen, zoals bijvoorbeeld van Judit Polgar, oud-wereldkampioen en de beste vrouwelijke schaker uit de historie:



