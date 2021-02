Tegenstanders rietproef Lauwersmeer geven verzet niet op

Ook nu de voorbereidingen op de rietproef in het Lauwersmeergebied van start gaan, geven tegenstanders het verzet niet op. 'We kijken welke juridische mogelijkheden we nog hebben', zegt Sigrid Arends. Ze is de woordvoerder van 41 partijen die bezwaar maken.

Onder de tegenstanders van de proef zijn akkerbouwers en lokale ondernemers. Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen starten deze maandag met de voorbereidingen voor de rietproef. Hierbij wordt het waterpeil in het gebied met veertig centimeter verhoogd. Er worden op vijf locaties pompen geplaatst en er komen twee vispassages.

Doel van de rietproef

De rietproef staat gepland van 15 februari tot 1 april. Het doel van een hogere waterstand is om oprukkende bomen en struiken te 'verdrinken' waardoor rietkragen de kans krijgen om weer aan te groeien. Dat zou ten goede komen aan vogels die leven in het riet, zoals de blauwborst en de rietzanger. Door het vaste lage waterpeil is het riet nagenoeg verdwenen.

'Er is geen draagvlak voor'

'We hebben in ons gebied echt wat te verliezen. Er is geen draagvlak voor', stelt Arends. 'We maken ons zorgen over verzilting en veiligheid. De overheid heeft geen antwoord op onze vragen over de zorgen. We worden niet meegenomen in het proces. We zijn bang voor schade, aan onze toekomst en het bestaansrecht voor het hele gebied.'

De tegenstanders vingen eerder al eens bot bij de rechter, maar ze geven de strijd nog niet op. 'We mogen nog een reactie geven op het advies, gaan we ook zeker doen. En er kan nog een bodemprocedure verder opgestart worden. En ook een kort geding is nog een optie.'

Lees ook:

- Maandag starten voorbereidingen rietproef Lauwersmeer na uitstel

- Tegenstanders vangen bot bij rechter: rietproef in Lauwersmeergebied gaat door