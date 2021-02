Zweedse club: 'Wij onderhandelen met FC Groningen over Abraham'

FC Groningen is in onderhandeling met het Zweedse AIK Solna over een overgang van de 18-jarige aanvaller Paulos Abraham. Dat bevestigt de Zweedse club op de eigen website.

'We zijn in onderhandeling met FC Groningen, meer kan ik er niet over zeggen', meldt technisch manager Henrik Jurelius van AIK over Abraham. AIK staat negende in de Zweedse competitie en Abraham scoorde drie keer in 27 wedstrijden. Ook bereidde hij vier doelpunten voor.

Ook Feyenoord had interesse

Abraham was volgens Zweedse media in oktober al dicht bij een transfer naar Feyenoord, maar de Rotterdammers wilden toen niet voldoen aan de vraagprijs van naar verluidt 3,5 miljoen euro. Wat FC Groningen zou moeten betalen voor de aanvaller, is niet bekend.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen is deze maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar. De deadline voor transfers ligt op maandagavond om 23:59 uur.

