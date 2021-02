Basisscholen over een week open: 'Het wordt weer wat makkelijker'

'Ik heb zin om mijn vrienden weer te zien!' Een jongen die maandagochtend naar brede school De Noordster in Zuidhorn gaat, is blij dat de scholen vanaf volgende week maandag weer open gaan. En hij is niet de enige.

'Fijn, heel fijn', zegt een moeder. 'Het gewone ritme weer voor de kinderen.' Ze heeft vier kinderen, waarvan er drie thuisonderwijs kregen. 'Vooral voor de oudste was dat heel moeilijk.'

'Dit is heel goed voor de kinderen. Het gaat wel goed komen. Ze hebben het gewoon nodig', stelt een vader bij het schoolplein.

Weer open, maar onder voorwaarden

Het kabinet maakte zondag bekend dat naast de basisscholen ook het speciaal basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 8 februari de deuren weer openen. Wel is het volgens onderwijsminister Arie Slob belangrijk dat het heropenen zorgvuldig gaat. Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. Bij leraren worden sneltests ingezet.

'Het zorgt weer voor regelmaat'

Een andere vader in Zuidhorn: 'Dit is goed! Ze zijn er zeker aan toe. Het zorgt weer voor wat regelmaat in het leven. De achterstanden wegwerken, dat is het belangrijkste. Zoals het nu is, is het ook niet goed. Dat kinderen niet naar school kunnen, heeft heel veel gevolgen.'

De jongen die zin heeft om al zijn vrienden weer te zien, heeft met aantal van hen nu ook wel contact. 'Ik zie ze nog wel veel via de laptop, met sommigen speel ik ook wel eens na schooltijd. Maar het is leuk om de meester en iedereen weer te zien.'

'Ze doen het thuis ook heel goed'

'Het is heel fijn!', zegt een moeder. 'Het is nu een boel geregel voor de noodopvang, vanaf volgende week wordt het weer wat makkelijker. Het is voor de kinderen goed dat ze elkaar weer kunnen spreken en zien. Het is wel even een zoektocht, maar ze doen het thuis ook heel goed.'

