Meer Groningers tellen, maar ze spotten minder vogels per tuin

De huismus is opnieuw de meest getelde vogel in onze provincie. Tijdens de Nationale Vogeltelling afgelopen weekend zijn er 25.554 huismussen geteld in Groningen.

6.229 Groningers deden mee aan de landelijke vogeltelling. Dit zijn er meer dan in andere jaren: in 2019 namen bijvoorbeeld 2.881 Groningers de moeite om de vogels in hun tuin te tellen. Volgens de Vogelbescherming heeft dit te maken met de lockdown, waardoor mensen aan huis gekluisterd zijn.

Huismus is geen verrassende nummer 1

De ruim zesduizend Groningers die dit jaar meededen, hebben in totaal 120.076 vogels geteld. Dat de huismus het meest geteld is, is niet verwonderlijk. Het zangvogeltje staat al jaren op nummer 1. Dat is ook niet zo vreemd, want de huismus leeft in groepen. Daarom zie je er vaak meer tegelijk.

Op nummer 2 staat de koolmees. De merel volgt en daarna komen de pimpelmees en de vink. Het roodborstje staat op nummer 6.

Nummer 3 en 4 zijn landelijk anders

In heel Nederland hebben 193.182 mensen meegedaan aan de tuinvogeltelling. Zij telden 2.687,140 vogels. Ook landelijk staan de huismus op 1 en de koolmees op 2. Ten opzichte van Groningen zijn de pimpelmees en de merel van plek gewisseld. De vink staat op 5.

Minder vogels per tuin gespot

Hoewel meer mensen geteld hebben, zijn er gemiddeld per tuin minder vogels gezien: 30 vorig jaar, tegenover 19 dit jaar. Dat komt volgens de Vogelbescherming door het zachtere winterweer van de afgelopen periode. Hierdoor verblijven veel vogels nog in bossen en weilanden, waar nog voldoende voedsel beschikbaar is.

Bekijk hier alle resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling 2021.

