Drents Museum verlengt tentoonstelling Henk Helmantel

De tentoonstelling zou eigenlijk duren tot 7 maart en was bedoeld als vervanging van een andere tentoonstelling die moest worden uitgesteld. De verlenging van de expositie van Helmantel is opnieuw een noodgreep van het museum in Assen.

Het was de bedoeling dat eind maart een tentoonstelling van archeologische schatten uit Armenië open zou gaan. Maar de coronamaatregelen maken het transport van de historische kunstvoorwerpen vanuit dat land onmogelijk. 'Helmantel' moet ook dit gat dus vullen.

Stillevens en kerkinterieurs

Bovendien is het Drents Museum momenteel gesloten, net als de andere musea in ons land. Daardoor was de Helmantel-expositie tot nu toe maar acht weken te bezichtigen. Nog een reden om de liefhebbers van de kunstschilder uit Westeremden meer tijd te gunnen voor een bezichtiging, aldus het museum.

Henk Helmantel uit Westeremden staat bekend om zijn stillevens en kerkinterieurs. Hij behoort tot de Noordelijke Figuratieven en wordt gezien als een van de belangrijkste kunstenaars binnen het hedendaags realisme. In 2013 werd in de Martinikerk een tentoonstelling aan Helmantel gewijd. In het buitenland zijn Helmantels schilderijen onder meer tentoongesteld in de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk, Indonesië en Taiwan.

