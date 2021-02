Eerste liefhebbers schaatsen op natuurijs in Nieuw-Buinen: 'Heerlijk!'

'Super hè? We hebben ons best even gedaan', zegt voorzitter Bert Drent van de Drentse schaatsvereniging. Zaterdagavond en -nacht is er al flink gesproeid. 'Maar het was zondagmorgen toch nog niet helemaal honderd procent glad. Zondag hebben we nog tot ongeveer 00:30 uur door gesproeid, daarna waren we klaar.'

Alleen abonnementshouders van de schaatsvereniging mogen het ijs op.

Slechte plekken zijn afgezet

'Er zijn een paar wat mindere, hobbelige plekken. Die hebben we afgezet', vertelt Drent. 'We hopen dat we morgen ook nog open kunnen, maar dat hangt natuurlijk ook af van de temperatuur. Als het 's ochtends al begint te dooien, hoeven we niet open.'

Schaatsers op de ijsbaan in Nieuw-Buinen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Hiske Mulder staat ook op de schaatsen. 'Heerlijk man!' Hij kon maar aan één ding denken toen hij las dat de ijsbaan open was: 'Gaan! Het ijs is hier en daar een beetje hobbelig, maar verder prima. Dit is de eerste keer in een jaar of vier dat ik weer schaats, maar het lukt nog prima.'

Wat zijn de coronaregels?

Bij de ijsbaan staat een chalet waar koek en zopie te verkrijgen zijn. Alleen om af te halen, bij elkaar staan en in groepen opeten mag niet vanwege de coronamaatregelen. Schaatsers moeten bovendien anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Schaatsbond KNSB heeft de belangrijkste regels op een rij gezet. 'Houd je altijd aan de regels die op jouw ijsbaan of sportlocatie door de beheerder worden gesteld', voegt de bond daaraan toe.

Weet jij een Groningse ijsbaan die ook open is? Mail naar redactie@rtvnoord.nl

Lees ook:

- IJsverenigingen laten zich niet dwarsbomen door corona