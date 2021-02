Sidney is geobsedeerd door deze auto: 'Hij wordt al bijna één met de natuur'

Sidney, van kleins af aan gek op auto's en dan vooral de nutteloze feitjes erover, weet precies hoeveel Fiat Marea's er rondrijden in Nederland. 87 zijn het er. Of, nog iets preciezer, 86. Want dit exemplaar rijdt niet meer, dat is wel duidelijk.

In 2016 is alleen de linkervoorband nog lek (Foto: Sidney Meulema)

Speciale openingstijden rond de feestdagen in 2012

'De apk is al in 2014 verlopen', zegt Sidney. Weet-ie via een autowebsite. 'En binnen in de auto ligt een briefje van de plaatselijke supermarkt. Met daarop de speciale openingstijden rond de feestdagen in 2012.' Nog een teken dat de auto al jaren buiten gebruik is.

De auto in 2017 (Foto: Sidney Meulema)

De rest van de inhoud: een autoradio waar nog een cassettebandje in kan, wat folders en boodschappentassen. Een exemplaar op de bijrijdersstoel dat gezien het merk van de betreffende grootgrutter knalgeel had moeten zijn is inmiddels spierwit. De jaren, en dan vooral de zon, hebben hun werk gedaan.

Wandelingen met opa en oma

Meulema rijdt voor zijn werk auto-onderdelen rond door de provincie en ziet daarom op allerlei plekken bijzondere auto's staan. Wat hem opvalt, plaatst hij online.

Maandag nog zette hij op Instagram een foto van een Fiat Regata 85. 'uit.... 1985!', heeft-ie erbij geschreven. Van die auto rijden nog 88 exemplaren rond in Nederland. Eéntje meer dus dan van de Fiat Marea.

In 2019 ontstaat er meer groen onder de auto (Foto: Sidney Meulema)

Maar hoe viel dan zijn oog dan op juist deze auto bij Maartenshof? 'Mijn opa en oma wonen hier in de wijk', legt Meulema uit. 'Ik ga er vaak op bezoek, en vaak gingen we even een stuk wandelen. Op een bepaald moment viel het me op dat deze auto continu op dezelfde plek stond.'

Sinds 2020 is ook de linker achterband lek (Foto: Sidney Meulema)

Eén met de natuur

'Het onkruid begon er langzaamaan onder te groeien. Ik kom hier nog steeds vaak, en ben daarom elke keer gaan kijken hoe de auto er nu bij staat. En nu we in 2021 zijn staat-ie er nog steeds, al zeven jaar op dezelfde plek dus.'

De afgelopen jaren is Sidney foto's gaan maken van de auto die hem zo bezighoudt. 'Om een tijdlijn te krijgen van hoe zo'n auto de tijd doorbrengt. Dan zie je voornamelijk het groen op en uit de auto ontstaan. Inmiddels komen de algen bijna onder de motorkap vandaan. De auto is een beetje één aan het worden met de natuur.' En dat op een verder vrij stenige parkeerplaats in het zuiden van de stad Groningen.

De auto zoals-ie er nu bijstaat (Foto: Sidney Meulema)

Tweede of derde leven

Sidney is nu op zoek naar de eigenaar van de auto. 'Niemand bekommert zich erom', zegt hij. 'Ik kan me voorstellen dat de eigenaar niet meer in leven is, maar dat weten we dus niet.'

Mocht de auto niet meer aan iemand toebehoren, dan hoopt Sidney dat iemand anders er blij mee kan worden gemaakt. 'Ik vind het bijna zonde dat zo'n zeldzame auto er zo bij staat. Wie weet is er een liefhebber die de auto een tweede of derde leven gunt.'

We hebben seniorencomplex Maartenshof om een reactie gevraagd, tot op heden zonder resultaat.