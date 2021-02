Stadjers klaar met schimmelwoningen: 'Mijn dochter zit hierdoor aan de pufjes'

Dennis Oostland, die aan de Boraxstraat woont, zegt al verschillende verzoeken en klachten bij woningcorporatie De Huismeesters te hebben neergelegd. 'Maar ze doen er niks aan', stelt hij.

Tranen in de ogen

Oostland zegt niet de enige te zijn. Met 56 buren hoopt hij verandering in de zaak te krijgen.

Dennis Oostland met dossiers over de problemen in de Boraxstraat (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

'Ik ben een Facebookgroep gestart voor de buurtbewoners, de klachten lopen maar binnen. Van elk huis heb ik een dossier gemaakt. Als ik hun verhalen lees krijg ik tranen in mijn ogen.'

Slaapkamer blijft koud

'De slaapkamer van mijn dochter wordt niet warmer dan 13 à 14 graden, ook als we de kachel op 20 zetten. Er is heel veel kou. Dan moet er toch een keer actie komen?', vraagt hij zich hardop af.

De kou heeft zijn weerslag op het leven van zijn dochter. Net als andere kinderen in de buurt is ze vaak moe, kortademig en benauwd. 'Ze krijgt pufjes bij het ziekenhuis. Iedereen worstelt met benauwdheidsklachten.'

'Bij het ziekenhuis vroegen ze ook of mijn dochter vaker benauwdheidsklachten heeft gehad, en of we een vochtig huis hebben. Dat hebben we, dus het moet wel door dit huis komen.'

'Vogels vliegen naar binnen'

Oostland wil vooral graag dat er nieuwe, kunststof kozijnen komen.

'Het hout is aan alle kanten verrot. Het zolderraam is zelfs niet meer aan de gevel gehecht. Daar kunnen de vogels gewoon naar binnen vliegen.'

Een verrotte deurpost bij één van de huizen (Foto: Eigen foto)

Triple glas en kozijnen vervangen

Woningcorporatie De Huismeesters laat in een reactie weten onderzoek te hebben gedaan in de woningen en de resultaten daarvan af te wachten.

'Er wordt nog gekeken wat we het beste kunnen doen om de problemen te verhelpen', zegt een woordvoerder van De Huismeesters. Mogelijke oplossingen zijn vooral te vinden op het gebied van isolatie. 'Bij andere woningen hebben we bijvoorbeeld triple glas (glas met drie lagen, red.) geplaatst en hebben we kozijnen vervangen.'

Of dat in de Boraxstraat ook een optie is weet de woordvoerder niet: 'Je moet specifiek naar deze woningen kijken om te weten wat wel en niet kan, en of dat financieel haalbaar is. Het verschilt per woning wat er mogelijk is.'

