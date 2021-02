Langste fietsbrug van Europa is stilletjes geopend en omgedoopt tot Pieter Smitbrug

De gemeente Oldambt en provincie hadden een grootste opening in gedachten, maar door het coronavirus is de brug stilletjes geopend. Beide partijen zijn bang voor samenkomsten.

Jarenlang is nagedacht over en gewerkt aan de brug die over het Oldambtmeer, de A7 en het Winschoterdiep is komen liggen. Na het overlijden van burgemeester Pieter Smit op 10 april 2018 waren de inwoners van Oldambt duidelijk: de brug moet naar hem vernoemd worden.

Het naambord bij de nieuwe brug (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Niet alleen het openen van de brug is stilletjes gebeurd, ook de naam van de brug is zonder publiciteit veranderd. De brug ging door het leven onder de werknaam ‘de Blauwe Loper’, maar is afgelopen dinsdag omgedoopt tot Pieter Smitbrug.

Een groep mensen op de nieuwe brug (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Het is prachtig geworden'

'Prachtig toch! Veel mensen zullen sceptisch zijn geweest, eerst zien dan geloven. Maar het is echt prachtig geworden', zegt een man die samen zijn vrouw op de brug staat te fotograferen.

Twee tienermeiden zien vooral het praktische nut van de brug. 'Mooi om in de zomer zo naar het strand van Blauwestad te kunnen', zegt een van de twee.

De langste fiets- en voetgangersbrug van Europa ligt in Groningen, tussen Winschoten en Blauwestad. Maandag 1 februari... Posted by Blauwestad on Monday, February 1, 2021

Aandacht voor natuur

De langste fietsbrug van Europa is in totaal 800 meter lang, 3,5 meter breed en bestaat uit vier gecombineerde bruggen. Wandelaars en fietsers kunnen op drie plekken de brug op en af.

Oldambt en de provincie benadrukken dat er veel aandacht is geweest voor natuur. Zo is er speciale ledverlichting gebruikt waar dieren geen last van hebben, er zijn op meerdere plaatsen bomen geplant zodat vleermuizen hun weg naar huis kunnen vinden en onderaan de brug hangen meerdere nestkastjes voor de vogels.

Uitzicht vanaf de brug op de snelweg (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Een man die net met zijn fiets de brug komt afgereden is onder de indruk. 'Prachtig om er overheen te rijden! Ik ga graag met de fiets van Winschoten naar Blauwestad, dat is nu een stuk korter geworden.'

