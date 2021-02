Dubbele gevoelens bij heropening basisscholen: 'Dit is niet haalbaar'

'We zijn heel blij dat we weer kunnen doen waar we goed in zijn, maar aan de veiligheid van het onderwijspersoneel en de haalbaarheid is volledig voorbij gegaan.'

Dubbele gevoelens heeft Peter van de Bult, directeur van de openbare basisscholen in Garmerwolde en Ten Boer, bij het heropenen van de basisscholen volgende week. Voor hem wordt het onderwijs als speelbal behandeld. 'Eerst moesten we dicht, omdat ouders zich niet aan de afspraken van thuiswerken hielden. En nu is het economisch en maatschappelijk niet meer houdbaar en moeten we weer open.'

Locatieleider Lotte Mathijssen van Integraal Kind Centrum Borgman in de stad herkent het dubbele gevoel. 'Blijdschap en tegelijkertijd voelt het ook wel als spannend. Belangrijk is dat het voor iedereen goed en veilig voelt.'

Bestuurder Marieke Andreae van Opron (met scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) houdt ook een slag om de arm. 'Ik vind het voor alle leerlingen heel erg fijn dat ze weer naar school kunnen. Dat is per slot van rekening de plek waarop we ze over het algemeen het best kunnen ondersteunen in hun schoolontwikkeling. We zijn wel in afwachting van de vanaf 8 februari geldende richtlijnen en protocollen voor heropening.'

Onduidelijk hoe het gaat

Vooralsnog is alleen duidelijk dat er extra maatregelen komen op basisscholen, maar nog niet welke. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om vooral bij de oudste kinderen het risico op verspreiding in te dammen. Zo zouden kinderen in groep 7/8 in groepjes van twee moeten werken en zoveel mogelijk afstand moeten houden. Op de gangen zou een mondkapje voor hen nuttig kunnen zijn, denken de deskundigen. Verder moet de hele klas in quarantaine als een kind corona blijkt te hebben en voor leerkrachten komen er sneltesten.

'Lapmiddelen zijn het'

Of al deze adviezen worden overgenomen, is nog niet bekend. Onderwijsbonden zijn hier kwaad over en willen snel duidelijkheid. Schooldirecteur Peter van de Bult is er ook bepaald niet over te spreken: 'Dit is praktisch niet uitvoerbaar; het zijn allemaal lapmiddelen. Dit moet toch beter kunnen.' Opron-bestuurder Andreae wil snel 'heldere richtlijnen' van het kabinet. 'Dat helpt om de heropening zo goed mogelijk vorm te geven.'

Voorrang bij vaccinatie?

Van de Bult had al met al liever gezien dat scholen pas na de voorjaarsvakantie opengaan. Hij zag met eigen ogen dat het coronarisico voor zijn medewerkers reëel is. 'Ik heb de week voor de kerstvakantie de onderbouw in Ten Boer moeten dichtgooien, omdat twee collega's besmet raakten. Het thuisonderwijs loopt nu goed. In de komende drie weken had je met het onderwijsveld kunnen spreken over wat er nodig is om de scholen te openen.'

Lotte Matthijssen van IKC Borgman hoopt vooral dat het kabinet een besluit neemt en daar dan ook bij blijft. 'Laten we hopen dat we dan ook verder kunnen en niet weer hoeven schakelen naar weer een andere vorm.'

Kinderopvang blij met heropening

De twee grootste kinderopvangorganisaties in onze provincie zijn vooral blij dat de opvang voor 0-4 jarigen weer mag. Hoewel het voor Kids2b niet eens zo'n groot verschil zal maken, omdat de noodopvang ook al flink wordt gebruikt. 'Meer dan de helft van alle kinderen komt nu al, omdat één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Omdat we met kleinere groepen werken, zetten we nu ook al tachtig procent van onze formatie in. In die zin verandert er niet eens zo veel,' zegt directeur-bestuurder Lenie van der Werf.

SKSG is meer dan blij met de heropening. Woordvoerder Meike Emmelkamp: 'In het belang van de kindontwikkeling was het ook niet langer verantwoord om de kinderopvang langer gesloten te houden. Daarnaast werd voor veel ouders/verzorgers de combinatie van werk, thuisonderwijs en zorg te zwaar.'

Overigens mag de buitenschoolse opvang (BSO) nog niet open van het kabinet. Reden is dat basisschoolkinderen hier in andere samenstellingen bijeen zijn dan in de klas, waardoor het virus meer kans krijgt zich te verspreiden.

