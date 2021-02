Amateurclubs smeden plannen voor minicompetitie in mei en juni

De persconferentie van dinsdag wordt ook nauwlettend gevolgd door de voetbalclubs en de KNVB. De hoop is dat er binnen afzienbare tijd weer gespeeld kan worden. De voetbalbond heeft een aantal scenario's klaarliggen voor een hervatting van de competities in het amateurvoetbal.

Als er niks van de plannen van de voetbalbond terechtkomt, gaan de spelers van een groot aantal clubs in Groningen in de maanden mei en juni misschien toch de wei in. Wel met inachtneming van de dan geldende coronaregels. Trainer Bert Vos van VV Winsum is een van de initiatiefnemers. In de podcast Kleedkamer Noord legde hij maandag uit wat de bedoeling is.

Toernooivorm

'Ik ben samen met Robert Groninger van PKC '83 in gesprek om met een veertiental ploegen uit de regio in de maanden mei en juni een soort toernooivorm op te zetten. We zitten nu in de ontwerpfase, maar heel veel clubs hebben al toegezegd. Het gaat vooral om elftallen uit de eerste en tweede klasse en een enkele uit de derde klasse,' licht Vos toe.

Onder andere Gorecht, NEC Delfzijl, GRC Groningen en VEV '67 hebben hun deelname aangekondigd.

Op fietsafstand

Vos zegt verder dat zich er ook nog andere verenigingen hebben gemeld die interesse hebben. De wedstrijden moeten het karakter hebben van een derby en spreekwoordelijk op 'fietsafstand' zijn.

'De plannen zijn nu dusdanig concreet dat zodra het sein op groen komt te staan wij binnen een uur via de app een speelschema naar de clubs die zich aangemeld hebben kunnen sturen. We gaan alleen van start als het mag van de regering. Allerlei dingen buiten de regels om verzinnen doen we niet want dan voorzie ik toch wat problemen.'

Minicompetitie

Ook in andere regio's zijn initiatieven om onderlinge vriendschappelijke competities op poten te zetten. Zo wordt er een minicompetitie georganiseerd voor onder andere Be Quick, Oranje Nassau en Harkemase Boys als het reguliere seizoen niet uitgespeeld wordt.

