GCC pleit voor Groningse proef met opening winkels

Dat zegt voorzitter Eric Bos in de uitzending van Noord Vandaag. Vanaf 10 februari mogen de winkels waarschijnlijk al afhaalloketten inrichten maar zoals het nu lijkt blijft het daar tot begin maart ook bij.

Geschikt

Maar Bos hoopt dat op lokaal niveau meer mogelijk is. Groningen is volgens hem bij uitstek geschikt voor zo’n proef: ’Groningers zijn meer gedisciplineerd en houden zich meer aan de regels enzovoort. Dus na die eerste week zouden winkels bijvoorbeeld ’s ochtends open kunnen en de week erna wat langer, misschien gecombineerd met daghoreca.’

Voorjaarscollectie

Verruiming van de openingstijden is hard nodig zegt hij en hij is dan ook blij met de afhaalloketten: ‘Elke eerste stap is mooi. Er zijn nu al veel winkeliers die online hun waren verkopen en laten bezorgen via Warenhuis Groningen, maar het water staat ze wel aan de lippen, vooral in de kledingbranche. Grote winkels kunnen hun voorraad nog wel centraal online verkopen, maar de kleine niet. En het is de vraag of ze de voorjaarscollectie die nu geleverd wordt, kunnen betalen, want dat moet uit de opbrengsten van de najaarscollectie. Maar die verkopen zijn maar vijftig procent van het normale, dus ik vrees dat er wel winkels dicht gaan.’

