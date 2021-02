Eerste timelapse van walviskadaver: 'Het duurde lang voor de aaseters kwamen'

Ruim twee maanden ligt de dode vinvis Godfried op Rottumerplaat. Voor het eerst is het kadaver niet opgeruimd, maar laten onderzoekers het liggen om te zien hoe de ontbinding de natuur beïnvloedt. De eerste timelapse is nu vrijgegeven.

Voor natuuronderzoekers ging eind november een langgekoesterde wens in vervulling: op het Noordzeestrand op Rottumerplaat spoelde een dode dwergvinvis aan. Een klein exemplaar, van net geen vijf meter. Omdat het kadaver op een afgelegen plek lag, was er geen noodzaak om het beest op te ruimen. En dus kan eindelijk in beeld gebracht worden hoe de ontbinding verloopt en welke invloed dat heeft op de natuur.

Ekster en kraai

Na twee maanden brengen de onderzoekers nu een eerste timelapse naar buiten. 'Er is onder meer op te zien hoe het kadaver eerst helemaal opzwelt. Nu zakt het weer in en wordt langzaam de zo bekende walviskaaklijn zichtbaar', vertelt Rick Hoeksema, projectmanager Waddenzee bij Rijkswaterstaat. 'Ook de kleur is nu duidelijk anders, een beetje bruin-zwart.'

Het duurde volgens Hoeksema vrij lang voordat de eerste aaseters op de dode vinvis afkwamen. 'Eerst was er een ekster, toen een kraai en daarna kwamen de meeuwen. Het lijkt erop dat ze nu een plekje in de huid hebben gevonden waar ze in rond kunnen wroeten. Ook hebben we de eerste buizerd gehad, dat was echt heel mooi om te zien.'

Stank

Wat wel meevalt, is de stank, vertelt Hoeksema. 'Waarschijnlijk omdat het beest nog intact is. Daardoor verteert het van binnenuit. We verwachten dat dit nog wel tot de zomer duurt.'

Daarnaast speelt het koude winterweer mogelijk ook nog een rol. Vergelijk het met een koelkast. Daarin conserveer je je eten. Dat gebeurt nu ook met dit kadaver. Als het in hartje zomer was aangespoeld, was het waarschijnlijk heel anders gegaan.' Het onderzoeksteam is bovendien benieuwd of het koude weer ook aaseters uit het Noorden trekt. 'We hebben vogelaars die het voor ons in de gaten houden.'

Reacties

De onderzoekers hebben naar eigen zeggen veel reacties gehad op het project. 'Je merkt dat het leeft, onze berichten hierover worden veel gedeeld', stelt Hoeksema.

Mensen vinden het natuurlijk, vertelt hij. 'Het is een soort omdenken. Net als vroeger met dood hout. Dat werd altijd weggehaald, totdat bleek dat als het bleef liggen, het meerwaarde had voor het ecosysteem. Zo kijken mensen hier nu ook naar.'

De timelapse is hier te bekijken.

Lees ook:

- Dwergvinvis ligt te verrotten op het wad: 'De geur is wel een dingetje'

- Zwarte kraai heeft dwergvinvis 'à la Rottumerplaat' op kerstmenu

- Dode walvis aangespoeld op Rottumerplaat: hij heet Godfried