Een baan zoeken in coronatijd hoe doe je dat?

Ruim twee jaar geleden werd op het Suikerunieterrein in Stad het Werkfestival gehouden. De grootste banenmarkt van Noord-Nederland trok 11.000 bezoekers. Zoiets is momenteel ondenkbaar. Hoe breng je in deze tijd werkzoekenden en werkgevers in groten getale bij elkaar?

Dat werkfestival leverde destijds 4600 vervolgafspraken op met als doel om matches tussen kandidaten en vacatures tot stand te brengen. Om werkzoekenden, bedrijven en bemiddelaars bij elkaar te brengen organiseren arbeidsmarktregio’s tegenwoordig online banenmarkten.

Dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur staat op het social media platform LinkedIn de allereerste editie van de Online Banenmarkt Groningen op het programma.

Goede ervaringen

Dit naar aanleiding van succesvolle ervaringen in de regio's Friesland en Drenthe. Michel Dammer is vanuit samenwerkingsverband Werk in Zicht betrokken bij de organisatie. ‘Het is een pilot. Elders zijn er goede ervaringen en we willen kijken of het in onze regio ook werkt. Er zijn ondanks corona nog steeds bedrijven die vacatures hebben en lastig aan personeel kunnen komen.’

Daar kunnen ze bij Windows 4U Kozijnen in Grootegast over meepraten. Directeur Marc van Woudenberg. ‘Het vinden van een goede monteur of calculator is lastig. De bedrijfstak bouw gaat volop door en de tijd dat er honderd mensen reageren op een vacature ligt al lang achter ons.’

We kijken niet naar het aantal matches, maar willen primair faciliteren Michel Dammer, verbinder bij Werk in Zicht

Laagdrempelig

Daarom worden alle wegen bewandeld bij de kozijnenbouwer. ‘We doen veel online op LinkedIn en Facebook. We hebben een video online gezet om te laten zien wat ons werk inhoudt.’ Van Woudenberg ziet de toegevoegde waarde van een online banenmarkt. ‘Online kijken is laagdrempelig. Ergens naartoe gaan om te snuffelen aan een bedrijf voelt misschien toch wat heftiger.’

Op LinkedIn kunnen werkzoekenden en werkgevers lid worden van de groep Online Banenmarkt Groningen. De enige voorwaarde is het hebben van een profiel. ‘We kijken niet naar het aantal matches, maar willen primair faciliteren. De mogelijkheid bieden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen,’ aldus Dammer.

Maar net als live netwerken moet je er wel actief mee bezig zijn Arnold Kremer, arbeidsmarktspecialist

Wel actief bezig zijn

Arnold Kremer is arbeidsmarktspecialist en in diverse rollen betrokken bij de Groningse arbeidsmarkt. ‘Het is goed dat social media kanalen worden ingezet om vraag en aanbod te verbinden. Maar net als live netwerken moet je er wel actief mee bezig zijn. Alleen aanmelden en een keer een berichtje posten zal niet genoeg zijn verwacht ik.’

Met LinkedIn als platform heeft Kremer positieve ervaringen. ‘Met ons HRM servicebureau bemiddelen we professionals in Noord-Nederland bij overheid, onderwijs, zorg en MKB organisaties. Alleen al op LinkedIn hebben wij meer dan duizend volgers uit het vakgebied. Hierdoor hebben we ervaren dat de doelgroep snel bereikt kan worden met nieuws en vacatures.’

Meer dan duizend

De groep Online Banenmarkt Groningen die eind december geopend werd heeft inmiddels meer dan duizend deelnemers. Werkzoekenden kunnen oproepen plaatsen. Door bijvoorbeeld hun Curriculum vitae (CV) te posten of een videopitch te uploaden. Werkgevers kunnen vacatures achterlaten. Zo ontstaat een tijdlijn waarbij het meest actuele bericht steeds bovenaan staat.

Ronja Schuiling (43) uit Zuidhorn is één van de deelnemers. Ze heeft tot 1 maart een tijdelijk contract bij het Alfa-college en is zich alweer aan het oriënteren op iets anders. ‘Alles gaat anders dan voor corona. Normaal schakel ik mijn netwerk in en is het heel vertrouwd om met iemand te gaan lunchen of koffie te drinken. Om dat virtueel te doen vind ik wel een hobbel. Het is toch een beetje alsof je in een schilderij zit en mijn thuiswerkende kinderen er dan niet doorheen schreeuwen..’

Ik zoek binnen de digitale wereld toch naar de meest persoonlijke manier voor zover dat kan Ronja Schuiling, werkzoekende uit Zuidhorn

Onverwachte hoek

Offline is het vinden van een baan lastig vindt Schuiling. ‘Je ontkomt er niet aan. Een eerste kennismaking bijvoorbeeld is vaak digitaal. Ik zoek binnen de digitale wereld toch naar de meest persoonlijke manier voor zover dat kan. LinkedIn helpt me daar bij. Als ik daar laat zien dat ik beschikbaar ben voor werk komt vaak uit onverwachte hoek via contacten iets tot stand. Bovendien ben je op vacaturesites vaak te laat als je reageert.’

Iets als een online banenmarkt juicht Schuiling dan ook toe. ‘Partijen die daar actief zijn kunnen me verder helpen. Het is toch iets anders dan me aanmelden op de site van een uitzendbureau. En ik houd niet van afwachten, want ik moet er niet aan denken om thuis te komen zitten.’

In de ogen kijken

‘We hebben online zeker al mensen gevonden,’ concludeert Van Woudenberg, maar het liefst houdt hij toch zoveel mogelijk vast aan het oude normaal. ‘We proberen toch altijd op passende afstand een afspraak te maken. Je wilt weten wat voor vlees je in de kuip hebt en daarvoor wil ik toch iemand in de ogen kijken.’

Digibeten die op zoek zijn naar werk hebben het lastig volgens Kremer. ‘Ik maak mij zorgen om de werkzoekenden die minder zelfredzaam zijn. Zij hebben een kruiwagen nodig om ergens een kans te krijgen. Hoe langer die thuis zitten, hoe meer ze vervreemden van de arbeidsmarkt.’ Schuiling onderschrijft dit. ‘Om online goed uit de voeten te kunnen moet je digitaal vaardig zijn.’

In plaats van een rondje lopen op een werkfestival ga je nu achter je laptop zitten Michel Dammer, die de Online Banenmarkt Groningen modereert

Scrollend door de tijdlijn van de Online Banenmarkt Groningen komt een scala aan posts voorbij. Variërend van een vacature voor een hovenier bij een uitzendgroep tot iemand die een maand thuis zit en laat weten flauw te zijn van stofzuigen in huis en via zijn CV laat zien graag weer aan de slag te willen. Maar ook reacties van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Alles volgen

Dammer refereert aan de oude werkelijkheid. ‘In plaats van een rondje lopen op een werkfestival ga je nu achter je laptop zitten. In de groep kun je alles volgen, maar je moet wel zelf actief iets doen. Posten en reageren. Wij zullen met mensen vanuit Werk in Zicht de groep modereren en daar waar het kan werkzoekenden en bedrijven bij elkaar brengen.’

Het is nog niet duidelijk of er een vervolg komt van de Online Banenmarkt Groningen.

